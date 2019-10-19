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Синє світло від гаджетів прискорює старіння: дослідження
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Вчені з Університету штату Орегон з'ясували, що тривалий вплив синього світла від смартфона або монітора може прискорити старіння організму. Для дослідження команда провела експеримент над дрозофілами.
Науковці розділили комах на дві групи, одна з яких провела 12 годин у темряві, а інша – поблизу синіх світлодіодів. З'ясувалося, що представники другої групи прожили менше за представників першої.
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У дрозофіл, які зазнали синього світла, постраждали сітківки очей і нейрони головного мозку, також у них порушилася рухова функція. Вчені відзначили, що схожі ушкодження спостерігалися у сліпих особин – це значить, що світло впливало на комах не залежно від того, бачили вони його чи ні.
За словами вчених, їхні висновки свідчать про те, що надлишок штучного світла може згубно позначитися на людині. "Люди стали частіше піддаватися впливу світла синього спектра, бо його найчастіше використовують в технології LED, – каже Яга Гебултовіч, професор біології, під чиїм керівництвом пройшло дослідження. – Але світлодіодне освітлення, навіть в більшості розвинених країн, використовується недостатньо довго, щоб зробити висновки про його вплив на тривалість життя людини".
Дослідники додали, що навіть порівняно слабке світло скорочує тривалість життя мух на 5-15%. Однак, підкреслила професор, цей результат не можна застосувати до людей, через те, що людський мозок отримав би набагато менше світла, ніж мозок мухи.
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