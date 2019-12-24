Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Науковці розповіли, чому вірянам живеться легше, ніж іншим

  • 12
Атеїстів чомусь вважають менш романтичними та серйозними - фото 1
Атеїстів чомусь вважають менш романтичними та серйозними

Дослідження показують, що люди схильні довіряти атеїстам менше, ніж вірянам. Причому першим часто приписують погані характеристики. Деякі психологи пояснюють це тим, що атеїсти нагадують вірянам про неминучість смерті.

Як з'ясували американські вчені, атеїстів підозрюють ще й у невмінні зберігати вірність одному партнеру. Дослідники попросили 336 людей узяти участь в онлайн-експерименті.

І ще: 4 складові ваших стосунків, про які не слід розповідати нікому

Їм запропонували порівняти два випадково підібраних профілі з дейтинг-додатків. Профілі відрізнялися тільки уточненням – релігійна людина на фото або атеїст. Опитані відзначили, що атеїсти здаються їм менш романтичними та зацікавленими у серйозних стосунках.

У наступному експерименті взяли участь 445 людей. Їм показали все ті ж профілі, але з додатковою інформацією: в одних було написано "хоче створити сім'ю", в інших – "хоче розважитися".

Вірянам довіряють більше, ніж атеїстам - фото 376135
Вірянам довіряють більше, ніж атеїстам

Тоді учасники опитування звернули більше уваги на мету знайомства. Віряни й атеїсти, які шукали партнера для серйозних стосунків, викликали більше довіри, ніж "легковажні" кандидати.

Читайте також: З цими знаками Зодіаку складно починати стосунки

Джерело: psypost
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
  • 18 грудня, 15:14
  • 1081
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 1013
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1969353
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія