Науковці розповіли, чому вірянам живеться легше, ніж іншим

Дослідження показують, що люди схильні довіряти атеїстам менше, ніж вірянам. Причому першим часто приписують погані характеристики. Деякі психологи пояснюють це тим, що атеїсти нагадують вірянам про неминучість смерті.

Як з'ясували американські вчені, атеїстів підозрюють ще й у невмінні зберігати вірність одному партнеру. Дослідники попросили 336 людей узяти участь в онлайн-експерименті.

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Їм запропонували порівняти два випадково підібраних профілі з дейтинг-додатків. Профілі відрізнялися тільки уточненням – релігійна людина на фото або атеїст. Опитані відзначили, що атеїсти здаються їм менш романтичними та зацікавленими у серйозних стосунках.

У наступному експерименті взяли участь 445 людей. Їм показали все ті ж профілі, але з додатковою інформацією: в одних було написано "хоче створити сім'ю", в інших – "хоче розважитися".

Вірянам довіряють більше, ніж атеїстам

Тоді учасники опитування звернули більше уваги на мету знайомства. Віряни й атеїсти, які шукали партнера для серйозних стосунків, викликали більше довіри, ніж "легковажні" кандидати.

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