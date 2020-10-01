Як Генрі Кавілл та Міллі Боббі Браун розважаються під час зйомок Еноли Холмс: смішне відео

Минулого тижня на Netflix вийшов фільм "Енола Холмс". У ньому Генрі Кавілл зіграв детектива Шерлока Холмса, а Міллі Боббі Браун – його молодшу сестру. Тепер же у мережі з'явився ролик з невдалими дублями.

Картина "Енола Холмс" про сестру легендарного детектива отримала досить непогані оцінки та стала доволі популярною серед глядачів. Це стало причиною роздумів про сиквел. Але це в майбутньому.

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А зараз фанати можуть подивитися відео, опубліковане каналом Netflix Film Club. Це нарізка смішних і невдалих дублів – простіше кажучи, Міллі Боббі Браун, Генрі Кавілл, Хелена Бонем Картер і решті акторів веселяться на зйомках.

Дивіться смішні моменти з фільму Енола Холмс і веселіться разом з нами:

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