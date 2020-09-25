Енола Холмс: відгуки, як критики оцінили фільм про сестру детектива

На екрани вийшов фільм Енола Холмс, що розповідає історію відомого детектива Шерлока Холмса і його сестри. Стрічка, знята за серією романів американської письменниці Ненсі Спрінгер, несподівано отримала визнання критиків.

Так, на рейтинговому сайті Rotten Tomatoes вже є 78 рецензій, і 71 з них схвальні і хвалебні. При цьому рядові користувачі Rotten Tomatoes дали "Енолі Холмс" оцінку 82%.

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Прем'єра фільму режисера Гаррі Бредбіра відбулася на сайті Netflix 23 вересня. Згідно з сюжетом, у 16-річної Еноли Холмс (яку, до речі, грає відома нам за роллю у серіалі "Дивні дива" Міллі Боббі Браун) зникає мати. Вона просить допомоги у старших братів Майкрофта і Шерлока, але вони сприймають зникнення як щось незначне. Енола втікає з дому в Лондон, де натикається на інспектора Лестрейда і підключається до пошуків зниклого молодого віконта.

Міллі Боббі Браун вже заявила, що історія її героїні ще не закінчена. "Так, є ще дещо, що потрібно розповісти, вона ще не виросла, не має ніяких висновків". Варто зазначити, що у фільмі за участю Шерлока Холмса не обійшлося без бойових мистецтв: актрисам в цьому сенсі довелося несолодко. Міллі Боббі Браун хотіла виконати всі трюки сама, і для цього їй довелося тренуватися майже два місяці, в тому числі і в громіздкому історичному костюмі, включаючи корсет.

Чи стане Енола Холмс такою ж загальною улюбленицею, як і колишня підопічна доктора Бреннера з Дивних див, ми дізнаємося дуже скоро...

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