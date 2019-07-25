Як фінансові звички впливають на здоров'я

Гроші є невіддільною частиною життя кожної люди, але виявилось, що вони здатні впливати на психічне здоров'я. Медики розповіли, як фінансові звички змінюють самопочуття молоді.

Науковці з Університету Аризони дійшли до висновку, що наявність фінансових звичок та відповідальне ставлення до грошей у студентів допомагає знизити ризики депресії та посилити рівень задоволення у стосунках. Це підтвердило дослідження, що тривало упродовж 6 років за участю груп американських студентів на останніх курсах навчання.

І ще: Учені з'ясували, як зробити несмішний жарт смішним

Піддослідні ділились думками про гроші та розповідали про те, як витрачають їх, планують бюджет і як часто позичають. Виявилось, що доросла та грамотна поведінка з коштами дуже позитивно впливала на психічне здоров'я добровольців, а наслідки розумних звичок відчувались навіть через 10 років.

Як фінансові звички впливають на психіку

До того ж, такі студенти ще до кінця періоду спостережень вважали себе справді дорослими людьми та не ховалися від відповідальності. Незвичайним бонусом стало й те, що вони почувались більш задоволеними у стосунках.

Читайте також: Науковці назвали вагому причину видалитися з Instagram