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Як фінансові звички впливають на здоров'я

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Як фінансові звички впливають на психіку - фото 1
Як фінансові звички впливають на психіку

Гроші є невіддільною частиною життя кожної люди, але виявилось, що вони здатні впливати на психічне здоров'я. Медики розповіли, як фінансові звички змінюють самопочуття молоді.

Науковці з Університету Аризони дійшли до висновку, що наявність фінансових звичок та відповідальне ставлення до грошей у студентів допомагає знизити ризики депресії та посилити рівень задоволення у стосунках. Це підтвердило дослідження, що тривало упродовж 6 років за участю груп американських студентів на останніх курсах навчання.

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Піддослідні ділились думками про гроші та розповідали про те, як витрачають їх, планують бюджет і як часто позичають. Виявилось, що доросла та грамотна поведінка з коштами дуже позитивно впливала на психічне здоров'я добровольців, а наслідки розумних звичок відчувались навіть через 10 років.

Як фінансові звички впливають на психіку - фото 343436
Як фінансові звички впливають на психіку

До того ж, такі студенти ще до кінця періоду спостережень вважали себе справді дорослими людьми та не ховалися від відповідальності. Незвичайним бонусом стало й те, що вони почувались більш задоволеними у стосунках.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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