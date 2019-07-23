Науковці назвали вагому причину видалитися з Instagram

Надмірне зависання у соціальній мережі Instagram може негативно впливати на ваше психічне здоров'я. Принаймні до такого висновку дійшли науковці з Великобританії, які закликають скорочувати кількість часу, проведеного у цій мережі.

Instagram – соцмережа, небезпечніша для психічного здоров'я покоління Z, кажуть дослідники з Королівського товариства охорони здоров'я Британії. В їх опитуванні брали участь 1479 осіб у віці від 14 до 24 років.

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Молодь відповідала на серію питань про те, як YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook і Twitter впливають на їхній добробут і самопочуття. Бали платформ ставилися по 14 критеріях, пов'язаних з депресією, самотністю, буллінгом, тривогою або прийняттям свого тіла.

Найпозитивніше на користувачів впливає YouTube, а от негативний вплив має Instagram. Особливо сильно це позначається на дівчатах – "ідеальні" фотографії блогерів змушують їх думати, що їхні тіла й обличчя недостатньо гарні.

Instagram найгірше впливає на психіку

Нещодавно Instagram почав тестувати функції, які повинні захистити користувачів від образливих коментарів і цькування. Крім того, соцмережа тестує нову версію постів без лайків – їх кількість на своїх фото може подивитися тільки власник облікового запису, інші не бачать нічого.

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