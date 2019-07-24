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Учені з'ясували, як зробити несмішний жарт смішним

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Жарти можна зробити смішними за однієї умови - фото 1
Жарти можна зробити смішними за однієї умови

Учені з Університетського коледжу Лондона з'ясували, що навіть "татові жарти" (dad jokes) стають смішнішими, коли звучить закадровий сміх.

Щоб з'ясувати, чи розсмішить закадровий сміх хоч кого-небудь, дослідники просили добровольців послухати запис, на якому комік зачитував 40 "батькових жартів". Це, як правило, короткі та несмішні каламбури.

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Наприклад, дитина говорить батькові: "Я голодна", на що той відповідає: "Привіт, голодна. Я – тато". Або: "як Майкл Джексон назвав магазин джинсів? – Біллі Джинс" (повний список жартів є у відкритому доступі).

У дослідженні взяли участь 74 добровольців. Частина жартів програвали з закадровим сміхом (постановочним або природним), частину – без. Потім учасників просили оцінити, наскільки смішними були каламбури, за шкалою від одиниці до сімки. Найсмішнішими учасникам здалися жарти з записаним на диктофон природним сміхом.

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Джерело: Cell
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