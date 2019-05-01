Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся

Місячний календар на травень 2019 року допоможе обрати, коли можна стригтися, щоб ваше волосся швидко росло! Зверніть увагу, що для стрижок у травні є сприятливі та несприятливі дні, тому для зміни стилю варто обрати правильний час.

Актуальний календар стрижок на місяць травень точно стане вам знадобиться! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи раптові зміни точно не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у травні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

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Місячний календар стрижок на травень

1 травня (середа). Чим потішити своє волосся саме в цей день, – запитаєте ви. Як щодо аромарозчісування? Кілька крапель улюбленого масла на гребінець, і ваше волосся буде неймовірно задоволеним. При виборі аромоолійки, обирайте саме те, що відповідатиме вашим потребам і тішитиме своїм ароматом.

2 травня (четвер). Сприятливий день для зміни довжини волосся, однак не дуже вдалий для його пофарбування. Оновлений колір може стати причиною вашого поганого настрою.

3 травня (п’ятниця). Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.

4 травня (субота). У цей день маски для волосся будуть значно ефективніші, ніж у будь-який інший день. Не втратьте можливість взяти максимум користі від засобів для догляду.

5 травня (неділя). Сприятливий день для зміни іміджу. Новий образ допоможе привернути увагу людини до якої ви не байдужі.

6 травня (понеділок). Не надто вдалий час для будь-яких змін.

7 травня (вівторок). У цей день варто остерігатися підробок косметичних засобів для волосся. Надавайте перевагу лише перевіреним крамницям із сертифікованою продукцією.

8 травня (середа). Якщо плануєте обрізати волосся, то наша ствердна порада робити це у другій половині дня. Так ви зможете привернути до вашої оселі успіх та взаєморозуміння.

9 травня (четвер). У цей день потурбуйтеся станом ваших кінчиків. Якщо маски та кондиціонери не поліпшують ситуацію, то на допомогу приходять масла: оливкове, реп'яхове, кокосове, або будь-яке інше. Кілька крапель на волосся за годину до миття, і зовсім скоро ви його не впізнаєте. Як результат – волосся блискуче, слухняне та еластичне.

10 травня (п’ятниця). У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.

11 травня (субота). У вихідний день не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукаря. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури, а зроблена зачіска у цей день не лишиться без уваги та компліментів.

12 травня (неділя). Не варто у цей день експериментувати зі зміною іміджу, адже вона не виправдає ваших очікувань.

13 травня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні.

14 травня (вівторок). Сприятливий час для оновлення косметичного арсеналу у догляді за волоссям. Придбане у цей день позитивно вплине на стан вашої шевелюри.

15 травня (середа). Екватор робочого тижня. Чому б не потішити своє волосся зволожувальною маскою приготовленою з природних компонентів

16 травня (четвер). По-справжньому вдалий день для будь-яких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка не зможе втримати слова захвату щодо вашого нового образу.

17 травня (п’ятниця). Краще утримайтеся від будь-яких маніпуляцій, адже ліквідовувати наслідки буде коштовно справою.

18 травня (субота). Якщо бажаєте відростити довге волосся, то підрівнювати його не варто. Навіть незначна кількість відрізаного волосся може неабияк вплинути на ваше бажання.

19 травня (неділя). У цей день приділіть увагу вашому домашньому перукарському інструментарію. Доглянуті щітки та гребінці – це важлива складова гарного волосся.

20 травня (понеділок). У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде як ніколи доречною.

21 травня (вівторок). Вдалий день для зміни іміджу. Експериментуйте з радістю, але не забувайте, що всьому має бути міра.

22 травня (середа). Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.

23 травня (четвер). Чудовий день, щоб наважитися на екстремально коротку зачіску. Якщо ви мали сумніви щодо успішності цього задуму, то мусимо вас заспокоїти: нова зачіска точно не лишиться без компліментів.

24 травня (п’ятниця). Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся, чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, – краще утримайтеся від бажання щось змінити.

25 травня (субота). Сьогодні, як ніколи поживна маска буде ефективною та результативною.

26 травня (неділя). Не найкращий період для зміни зачіски, адже результат змусить вас понервувати.

27 травня (понеділок). На початку робочого тижня справжньою розрадою будуть відвідини салону краси. Однак довіряти варто лише перевіреним майстрам, щоб ваше волосся та настрій були в безпеці.

28 травня (вівторок). Утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.

29 травня (середа). Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.

30 травня (четвер). Не надто сприятливий час для зміни іміджу.

31 травня (п’ятниця). Сприятливий день для зміни кольору волосся. Експериментуйте з радістю, але в міру.

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