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Учені пояснили, чому ми слухаємо сумну музику, коли нам погано

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Сумні люди віддають перевагу сумній музиці, а не веселій - фото 1
Сумні люди віддають перевагу сумній музиці, а не веселій

Як з'ясувалося, сумна музика допомагає людям у пригніченому стані відчувати себе значно краще. Принаймні до такого висновку дійшли вчені з Університету Південної Флориди.

Дослідники запросили взяти участь у дослідженні 76 студенток. У половини з них була діагностована депресія.

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Учасницям давали послухати класичну музику. Серед веселих мелодій був, наприклад, "Інфернальний галоп" (канкан) Жака Оффенбаха з оперети "Орфей у пеклі".

А у депресивному плейлисті звучав твір, визнаний найсумнішим зразком класичної музики, – "Адажіо для струнних" Семюела Барера.

Ті, у кого була депресія, не лише віддавали перевагу сумній музиці, а й відзначили, що вона надає їм сил.

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Джерело: psycnet
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