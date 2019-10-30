Як Facebook турбується про здоров'я користувачів

Соцмережа Facebook почне нагадувати своїм користувачам про те, що варто піклуватись про здоров'я. Тому з'явилась функція Preventive Health – читайте далі, як вона працює.

Компанія Facebook вирішила вийти на новий рівень турботи про своїх користувачів та створила нову функцію, яка буде нагадувати про щеплення, аналізи чи просто відвідин лікаря. Називається новинка Preventive Health (Профілактичне здоров'я), і вона вже активна для мешканців США.

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Зараз платформу збирає всі необхідні дані про стать і вік користувачів з їхніх профілів, щоб надавати рекомендації про здоров'я.

"Уявімо, що вам 52 роки. Відповідно до рекомендацій Американської онкологічної спільноти, вам рекомендуватимуть пройти скринінг колоректального раку", – пояснив очільник відділу досліджень у сфері здоров'я Facebook Фредді Абноусі.

Тож тепер користувачі можуть дізнаватись більше про різноманітні щеплення та частіше звертатимуться до лікаря у разі необхідності.

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