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Тепер набагато простіше: у Photoshop додали інтелектуальне виділення потрібних об'єктів

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Тепер набагато простіше: у Photoshop додали інтелектуальне виділення потрібних об'єктів - фото 1

Компанія Adobe оприлюднила анонс вражаючої нової функції, яка скоро з'явиться в десктопному додатку Photoshop. Новий інструмент вибору об'єктів повинен прискорити редагування зображень за допомогою технології Sensei, платформи штучного інтелекту.

Photoshop вже оснащений низкою інструментів прискореного виділення, щоб полегшити тяжку роботу щодо маскування частин зображення. Опції "Чарівна паличка" і "Вибрати тему" ​​допомагають вирішити цю задачу, але для хороших результатів все ще потрібно трохи роботи.

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Новий інструмент вибору об'єктів буде розташований у верхній частині групи інструментів "Чарівна паличка". Користувач може виділити зручним йому способом довільну область на знімку, після чого алгоритми комп'ютерного зору самостійно оберуть об'єкти і виділять їх.

Функція не має обмежень за розміром області, а також працює навіть в тому випадку, якщо невеликі частини об'єкта виходять за межі виділення. Adobe ще не сказала, коли нова інтелектуальна функція буде запущена в Photoshop, але конференція Adobe MAX починається вже 4 листопада, тому подробиці повинні з'явитися найближчим часом.

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Джерело: 9to5mac
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