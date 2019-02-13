Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам

Низка досліджень, проведених науковцями по всьому світі, показує, що залежність від соціальних мереж може негативно вплинути на ваші стосунки. Пояснюємо, чому так може статися та як цього уникнути.

У дослідженні вчені розділили пари добровольців на дві групи: у першій були пари з серйозними намірами (330 осіб), а в другій – ті, хто вважав, що їхні стосунки – своєрідна інтрижка (248 осіб).

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Згідно із заповненими анкетами, і ті і інші були задоволені своїми стосунками приблизно однаково. Однак, у людей з другої групи в соціальних мережах було значно більше тих, на кого можна було проміняти партнера, причому з деякими такими "друзями" їхні другі половинки були знайомі.

Коли дослідники запитали, чи є серед онлайн-друзів хтось, з ким можливі серйозні стосунки, а не просто флірт, показники в обох групах стали приблизно однаковими. Вчені стверджують, що знайомства в мережі загрожують стосункам незалежно від того, наскільки вони серйозні.

Залежність від соцмереж впливає на можливість зради

Вік потенційних зрадників не має значення, наголошують дослідники. А ось ступінь залежності від соцмереж важливий: чим більше часу людина проводить в мережі, тим більша ймовірність того, що вона знайде там "запасних" партнерів.

Ми не наголошуємо на тому, що потрібно видалятися з соцмереж. Просто перегляньте своє використання ними, адже вони можуть неабияк вплинути на ваші стосунки. І не забувайте, що віртуальне спілкування ніколи не замінить вам реальне!

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