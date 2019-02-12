Науковці розповіли, як секрети впливають на самооцінку

Вчені розповіли, які секрети не варто тримати при собі. Як виявилося, ситуації, які викликають у вас почуття сорому, можуть негативно вплинути на самооцінку.

У кожного з нас є якісь секрети, причому часто вони стосуються інформації, якої ми соромимося. Нове дослідження показало, що саме цю інформацію нам приховувати і не потрібно, адже нею варто поділитися.

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Вчені з Колумбійського університету з'ясували, як зберігання ганебних секретів або почуття провини впливає на психічне здоров'я людини. Виявилося, що такого типу секрети викликають постійне відчуття сорому чи жалю, люди відчувають себе непотрібними та безпорадними. У такому стані вони страждають від зниження самооцінки значно більше, ніж ті, хто таких секретів не зберігає.

Спостереження показали, що люди частіше соромляться секретів, пов'язаних з психічним здоров'ям або зовнішнім виглядом, а максимально гостре почуття провини відчувають стосовно секретів, пов'язаних з тим, як вони ставилися до інших людей.

Учені рекомендують відчувати провину, але не сором за якісь секрети, вони також пропонують більш активно ділитися цією інформацією з тими людьми, яким можна довіряти. Наприклад, з близькими друзями.

Науковці рекомендують ділитися своїми секретами

"Деякі секрети наносять дуже велику шкоду психіці людини, причому наука проводила недостатню кількість досліджень з цього питання, – розповідають вчені. – На відміну від базових емоцій на кшталт гніву і страху, сором і почуття провини змушують зосередитися на собі. Люди, які відчувають сором з приводу своїх секретів, думають про них значно частіше, ніж ті, хто відчуває почуття провини. Однак ми можемо проговорити деякі секрети з іншими для того, щоб секрети перестали так сильно тиснути на психіку".

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