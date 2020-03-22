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Як довго Covid-19 залишається заразним на різних поверхнях

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Коронавірус / dw

Американські вчені з'ясували, як довго зберігає стійкість коронавірус. Його здатність залишатися небезпечним залежить від поверхні, на якій опинився.

Автори дослідження імітували потрапляння вірусу SARS-CoV-2 від зараженої людини на поверхні предметів повсякденного користування.

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Їх дані було зібрано в десяти експериментах з участю двох вірусів (SARS-CoV-2 і SARS-CoV-1) в п'яти умовах навколишнього середовища (аерозолі, пластик, нержавіюча сталь, мідь і картон). Всі експериментальні вимірювання представлені як середні значення в трьох повторностях.

Як довго Covid-19 залишається заразним на різних поверхнях - фото 393479

Вчені вивчали, як довго Covid-19 залишається заразним. Дослідження проводилися при температурі від 21 до 23°C і відносній вологості 40% протягом 7 днів. Вірус виявився життєздатним:

  • в аерозолях протягом трьох годин;
  • на міді до чотирьох годин;
  • на пакувальному картоні до 24 годин;
  • на пластику і нержавіючій сталі до 72 годин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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