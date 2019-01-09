Forbes назвав найкращі міста для фрилансерів у 2019 році

Видання Forbes опублікувало список міст, де у цьому році найвигідніше бути "цифровим кочівником". Спойлер: мова не про Азію.

Технології зробили життя людини простішим і зручнішим не тільки у побутовому, а й у професійному плані. Усе більше компаній не вимагають від своїх співробітників присутності в офісі, і ті з задоволенням користуються такою можливістю. В тому числі, їдучи в інші країни. Так з'явився новий прошарок фахівців – "цифрові кочівники".

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І оскільки все більше і більше людей поєднують подорожі і трудову діяльність, ринок праці теж стає все більш гнучким. Щоб дізнатися, де "цифровим кочівникам" сподобається найбільше у 2019 році, онлайн-сервіс довгострокової оренди житла Spotahome оцінив різні міста по 9 критеріях:

Швидкість інтернету

Наявність коворкінг-центрів

Кількість стартапів

Ставлення до мігрантів

Вартість оренди житла

Наявність кафе з безкоштовним Wi-Fi

Зелені зони

Ціни на пиво

Кількість сонячних днів у році

До першої трійки лідерів, які максимально відповідають цим запитам, увійшли Белфаст, Лісабон і Барселона.

У цих містах найкраще працювати фрилансерам / NextWorm

ТОП-10 найкращих міст для фрилансерів у 2019 році:

Белфаст, Великобританія

Лісабон, Португалія

Барселона, Іспанія

Брісбен, Австралія

Люксембург, Люксембург

Аделаїда, Австралія

Мадрид, Іспанія

Сан-Франциско, США

Веллінгтон, Нова Зеландія

Маямі, США

Брісбен, Австралія

У тому, що Белфаст очолив рейтинг найпривабливіших міст для роботи, немає нічого дивного. У 2018 році Lonely Planet назвало його найкращим містом для відвідин, а недавні дослідження показали, що Белфаст є однією з найбільш швидкозростаючих економік Великобританії.

Місто особливо перспективне для цифрових кочівників: за останні кілька років число робочих місць у сфері цифрових технологій зросла на цілих 73%. Також тут хороший інтернет, безліч коворкінгів і помірні ціни на житло. Втім, у Белфаста один з найгірших показників за кількістю сонячних днів у році.

А ось одним з найгірших міст виявився Нью-Йорк. Попри те, що це найбільший у світі культурний і фінансовий центр, тут надто дорога оренда житла, мало стартапів і низька швидкість інтернету. Також у 2019 році фахівці не радять фрилансерам переїжджати в Гонконг, Сінгапур і Токіо: життя в цих містах дуже дороге.

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