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Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
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Будь-яке взуття вимагає ретельного і регулярного догляду. Правильний догляд продовжить "життя" взуттю і дозволить зберегти привабливий зовнішній вигляд надовго. Щоб улюблені осінні черевики чи кросівки послужили довше, бери на озброєння кілька слушних порад по догляду за взуттям.
Осінь – пора дощів і болота, тому і доглядати за взуттям в цей сезон потрібно особливо ретельно. При правильному і регулярному догляді твоє взуття буде радувати тебе тривалий час. Тим більше, що взуття може багато розповісти про свого власника. Так, не нова, але доглянута пара взуття говорить про відповідальність і порядність.
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Але навіть якісні черевики можуть промокати і псуватися під час відсутності правильного догляду. Тому сьогодні ми розповідаємо про базові універсальні правила догляду за взуттям.
Придбай спеціальні захисні засоби
Перед тим як вперше "вигуляти" новеньку пару взуття або одягнути улюблені черевики після літнього сезону, обов'язково оброби їх спеціальними захисними засобами. Пам'ятай, що для кожного типу матеріалу необхідний свій продукт: для черевиків світлих відтінків можна використовувати креми та спреї з темним пігментом, а для замші і нубуку – засоби для шкіри.
Не забувай уважно читати етикетки і вказівки щодо застосування. На дощовий осінній сезон варто вибирати засоби з додатковим захистом від вологи, інакше взуттю зі шкіри, особливо тонкої, може "прийти кінець".
Суши взуття правильно
Багато хто звик використовувати електричні сушки для взуття або ж просто залишати черевики на ніч на гарячій батареї. Робити цього не можна. Через це шкіра грубіє, висушується, тріскається і стає непридатною набагато швидше. В ідеалі шкіряне взуття слід сушити природним шляхом, засунувши всередину газети, які будуть вбирати зайву вологу.
Шкіра – матеріал, який повинен дихати і регулярно "відпочивати", саме тому рекомендується не носити одну і ту ж пару щодня, а міняти взуття хоча б через раз.
Доглядай за взуттям кожен день
Не заперечуємо – лінь. І, можливо, за ці кілька хвилин, поки ти йшов від будинку до машини і назад, нічого страшного з взуттям не сталося. Проте регулярний догляд – запорука того, що улюблена пара буде ще довго виглядати як нова.
Схема проста і може бути вироблена до автоматизму. Шкіряне взуття протри сухою або, при значному забрудненні, вологою м'якою ганчіркою. Після цього нанеси трохи засобу з догляду і добре відполіруй: це захистить взуття від вологи під час наступного виходу, а заодно зробить шкіру м'якшою. З замшею складніше – її слід очищати від пилу, бруду і слідів вологи спеціальними щітками і знову ж використовувати спеціальні засоби.
Є ще одна причина, через яку краще здійснювати всі ці маніпуляції заздалегідь, а не прямо перед виходом на вулицю: для максимальної ефективності кремів і спреїв для догляду необхідно час, щоб як слід вбратися в шкіру.
Уникай бруду
Легше сказати, ніж зробити, але по можливості дійсно варто уникати "грязьових ванн". Справа не тільки в неохайному зовнішньому вигляді. Якщо вчасно не зчищати бруд з черевиків, він, по-перше, буде заважати шкірі дихати, а по-друге, з часом почне в'їдатися і руйнувати структуру матеріалу. В ідеалі від бруду потрібно позбавлятися, як тільки він потрапив на взуття, але якщо такої можливості немає, зроби це одразу після повернення додому. Тут теж краще скористатися спеціальними засобами для очищення, а не водою з милом.
Зберігай взуття правильно
Спосіб зберігання взуття у кожного свій: комусь більше подобається тримати все в коробках, комусь – в пластикових контейнерах з IKEA, а хтось тримає просто на відкритих полицях. Принципової різниці немає, тут варто виходити з міркувань зручності. Однак необхідно пам'ятати деякі універсальні правила.
Так, взуття, яке ти носиш нечасто, варто зберігати, щільно набивши тонким папером: це захистить від вогкості і деформації. Черевики також краще тримати в максимально розправленому вигляді.
Важливий момент: ніколи не ховай вологе взуття в шафу, воно повинне сушитися лише у провітрюваному приміщенні.
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