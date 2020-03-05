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Коронавірус 8 березня

Як доглядати за шкірою навесні: ефективні поради

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Весна - фото 1
Весна / zen

Ранньою весною у більшості людей відзначаються ознаки дегідратації шкіри, через які вона здається стягнутою і сухою. Як з цим боротися?

Минула зима "тішила" нас різкими перепадами температур, опадами і вітрами, що, звичайно ж, не могло не позначитися на стані шкіри і волосся.

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Найбільше в зимовий період страждає наша шкіра, адже вона постійно відчуває на собі перепади температур, звідси почервоніння, запалення і сухість, а зимовий вітер призводить до лущення і тьмяності, каже косметолог.

«Навесні у більшості є ознаки дегідратації (зневоднення) шкіри, яке супроводжується відчуттям поколювання, стягнутості, частіше з'являються запалення. Це загрожує ще й тим, що на сухій шкірі виразніше видно зморшки, плюс нестача вологи призводить до їх швидкої появи. Те ж відбувається і з нашим тілом", – зазначили експерти.

Головне правило догляду за шкірою ранньою весною – зволоження. Підбирати крем краще за типом своєї шкіри.

Як доглядати за шкірою навесні: ефективні поради - фото 390321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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