Три речі, які просто необхідно викинути з дому навесні

Весна – час оновлення і змін. У цю пору року ми прагнемо упорядковувати не тільки себе, але і свій будинок. Читай, що треба викинути під час генерального прибирання в першу чергу.

Одяг та взуття, яке ви більше не носите

Навесні бажано зробити "ревізію" в шафі і позбутися речей, які вийшли з моди або втратили свій пристойний вигляд. Краще поновіть гардероб, щоб він заграв новими відтінками і піднімав вам настрій. Речі, від яких ви не в захваті краще віддати. Нехай у вашому домі будуть тільки ті речі, які радують ваше око і навіюють приємні емоції і спогади, від інших позбудьтеся. Можна їх продати, віддати друзям або на благодійність.

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Стара техніка

Навіщо зберігати в шафах комода старі телефони, які давно вийшли з ладу або дроти від техніки, якої вже давно немає в будинку? Це все мотлох і від нього потрібно позбутися, можна продати, віддати або просто викинути. Бережи тільки ту техніку, якою дійсно користуєшся, а все інше зайве.

Книжки, які ви давно не читали

Як і у випадку з журналами, пресою, цікаві книги викидати не варто. Але якщо ти розумієш, що книжка нудна і ти навряд чи коли-небудь до неї повернешся, – віддай.

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