Як додаткова година сну може змінити життя

Вранці чимало людей намагаються якомога довше полежати у ліжку, відкладаючи будильники ще на трішки часу. Про додаткову годину сну мріють майже всі, але що вона може змінити? Ви здивуєтесь!

Американські науковці провели ряд досліджень, які підтвердили, що всього одна додаткова година сну може зовсім змінити життя. Річ у тому, що у людей покращується настрій та самопочуття, а також зростає рівень концентрації та успішності на роботі.

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Щоправда, додатковий час у поєднання з персональним розкладом сну, якого варто постійно дотримуватись, може принести ще відчутнішу користь.

Чим корисна всього одна додаткова година сну

"Ви відчуєте себе краще, у вас з'явиться додаткова енергія, у вашу голову буде приходити більше ідей, ви почнете вносити серйозніший внесок у справи вашої організації", – відзначила один з авторів дослідження Рейчел Салас, доцент кафедри неврології дослідного Університету Джонса Хопкінса (США). Фахівець спеціалізується на порушеннях сну та їх лікуванні.

До того ж, вона додала, що брак часу на повноцінний сон також має доволі очевидні наслідки, серед яких зайва вага, постійна втома та погіршення зовнішнього вигляду і здоров'я.

Чим корисна всього одна додаткова година сну

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