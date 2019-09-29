Ці смачні продукти покращують циркуляцію крові

Різноманітні спеції і прянощі можуть в прямому сенсі слова зігріти організм і захистити його від вірусів.

Напередодні сезону грипу варто щодня використовувати при приготуванні страв спеції і прянощі, бо вони позитивно позначаються на нашому імунітеті.

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Червоний і чорний перець, гвоздика, коріандр, розмарин зміцнюють імунітет, допомагають організму зігрітися і швидше переварити їжу (що особливо актуально для тих, хто стежить за своєю вагою).

"Рекордсмен з протидії грипу та іншим вірусам – часник. У ньому міститься природний антибіотик аліцин, який ефективно бореться з хвороботворними бактеріями і вірусами, а також допомагає запобігти ускладненням після хвороби. Головний недолік цих "ліків" – різкий запах", – зазначають спеціалісти.

До речі, через брак сонячного світла в осінній і зимовий період в організмі істотно знижується концентрація вітаміну D, що також негативно позначається на імунній системі. Заповнити його допоможе морська риба, особливо лосось, скумбрія, оселедець, і рослинні олії: лляна, соняшникова, гарбузова та оливкова.

Лосось з овочами

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