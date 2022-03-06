Як дізнатися, чи є в аптеці інсулін: поради від МОЗ

У МОЗ ровповіли, як дізнатися, чи є в аптеці поруч з вами інсулін

У ці непрості для України часи можуть бути проблеми з доставкою життєвонеобхідних ліків. У МОЗ розповіли, як дізнатися, чи є в аптеці поруч з вашим домом інсулін.

Порадами МОЗ поділився у своєму телеграм-каналі. Розповідаємо, як дізнатися, чи є в аптеці поруч з вашим домом інсулін.

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Передовсім у МОЗ зазначили, що разом з Держлікслужбою сформували й постійно оновлюють список аптек, де можна отримати інсулін. Він за цим посиланням.

Варто розуміти, що список оновлюється та постійно поповнюється. Тож перед походом до аптеки у МОЗ рекомендують телефонувати до аптеки й уточнити, чи є ліки в наявності.

Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів, а також мапа з закладками, де можна препарат отримати. Також планують додати фільтри, які дозволять вибрати інсулін за типами.

Якщо вам необхідно, зверніться на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.

Оператор на гарячій лінії прийме та передасть на опрацювання вашу заявку. А інсулін для вас знайдуть або в аптеці, або, якщо є така можливість, доставлять за допомогою волонтерів.

Раніше ми розповідали, що сервіс Liki24 запустив інтерактивну мапу аптек. На ній можна побачити, які аптеки працюють у період воєнного стану.

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