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війна

Як пережити постійне виснаження в умовах війни: поради психологів

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Ці поради допоможуть позбутися емоційного виснаження - фото 1
Ці поради допоможуть позбутися емоційного виснаження

Україна вже десятий день протистоїть ворогу. А це означає, що ваш емоційний стан у постійній напрузі. І, як запевняють експерти, з цим конче потрібно щось робити. Розповідаємо, як собі зарадити.

На сторінці Психологічної студії СЕНС у фейсбуці з'явилося кілька порад. Вони допоможуть впоратися з виснаженням, яке наростає з кожним днем.

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Як побороти виснаження в умовах війни

Передовсім експерти наголошують, що вам потрібно за будь-якої нагоди спати. Приділяйте відпочинку достатньо часу, щоб позбутися напруги.

Пийте воду. Зневоднений організм не може ефективно боротися зі стресом. Тож варто розуміти, що вода важливіша за їжу.

Варто робити інформаційні паузи від читання новин. Краще взятися за хорошу літературу або переглянути фільм.

Як пережити постійне виснаження в умовах війни: поради психологів - фото 499807

Вимкніть режим жалю за всім матеріальним. Ворог, переконують експерти, розраховує на це, тому нищить нашу інфраструктуру.

Важливо! Не сумнівайтеся, що ми геть усі відбудуємо. Тут головне, щоб у нас залишалися на це сили та наснага. А це неможливо, якщо ми всі будемо виснаженими.

Розпишіть собі план "Що я зроблю після війни". Це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення.

Не забувайте рятуватися гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити рівень кортизолу.

Не соромтеся обійматися. Це приємне заняття відновлює баланс, дарує відчуття спокою, а також позбавляє тривоги.

Як пережити постійне виснаження в умовах війни: поради психологів - фото 499806

Говоріть близьким "Я тебе люблю". Такі слова допомагають знаходити сили.

Наостанок нагадуємо про те, що неперевірену інформацію ні в якому разі не варто поширювати. Пам'ятайте, що нас ніхто не здасть, і що наша влада не капітулює. Все буде Україна!

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