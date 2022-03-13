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війна

Про що важливо подбати у період невизначеності: поради для українців під час війни

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Про що обов'язково пам'ятати у період невизначеності - фото 1
Про що обов'язково пам'ятати у період невизначеності / Dmitry Schemelev on Unsplash

Людям завжди дуже важко перенести період невизначеності, особливо, якщо вона пов'язана з небезпекою. Тому у воєнний період дуже важливо все ж не забувати про деякі речі.

Через стан невизначеності під час війни мозку важко даються прийняття рішень, адже він постійно працює у режимі стресу. Хоч зараз невизначеність, на жаль, стала частиною життя українців, але деякі речі допоможуть покращити свій моральний стан та повернути ясність мислення. Порадами поділились фахівці з Психологічної підтримки.

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Як жити у період невизначеності:

  • Не плануйте на довгий період. В умовах стабільності це цілком нормально, але зараз краще планувати свої дії та невеликі проміжки часу, приміром, на наступні кілька годин чи день.
  • Створіть альтернативи. Продумайте декілька варіантів навіть для близьких планів за принципом "якщо.., то…".
  • Знайдіть джерела корисної інформації. Не слід намагатися дізнатися всю інформацію, охопити усі джерела. Виберіть кілька, яким ви довіряєте, і зосередьтеся на них.
  • Обговорюйте рішення. Навіть під час планування на кілька годин буде не зайвим проговорювати всі рішення, зважувати всі "за" та "проти".
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  • Дотримуйтесь рутини. зараз складно не забувати про ранковий догляд за собою чи зарядку. Але буденні процеси допомагають відчути стабільність. Тому введіть у плани ще й прибирання, готування їжі, догляд за собою.
  • Залучайтеся до активностей. Оберіть будь-що, що може бути корисним і що ви можете робити. Найкраща активність — це та, яку ви самі обрали і робите. В цей час мозок має змогу зосередитися на чомусь одному, і таким чином тримається в тонусі.
  • Спіть за будь-якої можливості. Навіть тоді, коли здається, що заснути ви зможете, проведіть кілька хвилин із заплющеними очима.
  • Не картайте себе за помилки. В умовах невизначеності критерії правильності для рішень розмиті. Почуття провини та самозвинувачення не допоможуть прийняти кращі рішення, а лише погіршать ситуацію. Скажіть собі таке: "Я зробив (-ла) найкраще рішення, на яке був (-ла) спроможний (-а) в тих умовах".
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Covene on Unsplash

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