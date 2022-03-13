Про що важливо подбати у період невизначеності: поради для українців під час війни

Людям завжди дуже важко перенести період невизначеності, особливо, якщо вона пов'язана з небезпекою. Тому у воєнний період дуже важливо все ж не забувати про деякі речі.

Через стан невизначеності під час війни мозку важко даються прийняття рішень, адже він постійно працює у режимі стресу. Хоч зараз невизначеність, на жаль, стала частиною життя українців, але деякі речі допоможуть покращити свій моральний стан та повернути ясність мислення. Порадами поділились фахівці з Психологічної підтримки.

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Як жити у період невизначеності:

Не плануйте на довгий період. В умовах стабільності це цілком нормально, але зараз краще планувати свої дії та невеликі проміжки часу, приміром, на наступні кілька годин чи день.

В умовах стабільності це цілком нормально, але зараз краще планувати свої дії та невеликі проміжки часу, приміром, на наступні кілька годин чи день. Створіть альтернативи . Продумайте декілька варіантів навіть для близьких планів за принципом "якщо.., то…".

. Продумайте декілька варіантів навіть для близьких планів за принципом "якщо.., то…". Знайдіть джерела корисної інформації. Не слід намагатися дізнатися всю інформацію, охопити усі джерела. Виберіть кілька, яким ви довіряєте, і зосередьтеся на них.

Не слід намагатися дізнатися всю інформацію, охопити усі джерела. Виберіть кілька, яким ви довіряєте, і зосередьтеся на них. Обговорюйте рішення. Навіть під час планування на кілька годин буде не зайвим проговорювати всі рішення, зважувати всі "за" та "проти".

Дотримуйтесь рутини. зараз складно не забувати про ранковий догляд за собою чи зарядку. Але буденні процеси допомагають відчути стабільність. Тому введіть у плани ще й прибирання, готування їжі, догляд за собою.

зараз складно не забувати про ранковий догляд за собою чи зарядку. Але буденні процеси допомагають відчути стабільність. Тому введіть у плани ще й прибирання, готування їжі, догляд за собою. Залучайтеся до активностей. Оберіть будь-що, що може бути корисним і що ви можете робити. Найкраща активність — це та, яку ви самі обрали і робите. В цей час мозок має змогу зосередитися на чомусь одному, і таким чином тримається в тонусі.

Оберіть будь-що, що може бути корисним і що ви можете робити. Найкраща активність — це та, яку ви самі обрали і робите. В цей час мозок має змогу зосередитися на чомусь одному, і таким чином тримається в тонусі. Спіть за будь-якої можливості. Навіть тоді, коли здається, що заснути ви зможете, проведіть кілька хвилин із заплющеними очима.

Навіть тоді, коли здається, що заснути ви зможете, проведіть кілька хвилин із заплющеними очима. Не картайте себе за помилки. В умовах невизначеності критерії правильності для рішень розмиті. Почуття провини та самозвинувачення не допоможуть прийняти кращі рішення, а лише погіршать ситуацію. Скажіть собі таке: "Я зробив (-ла) найкраще рішення, на яке був (-ла) спроможний (-а) в тих умовах".

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