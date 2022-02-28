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війна

Як дізнатися, чи працює біля вас аптека: інтерактивна карта

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Інтерактивна карта роботи аптек під час воєнного стану - фото 1
Інтерактивна карта роботи аптек під час воєнного стану

У ці непрості часи потрібно бути озброєними життєво необхідною інформацією. Зокрема про те, де по сусідству працюють аптеки. До вашої уваги інтерактивна карта, яка допоможе не ходити по місту у пошуках ліків.

Сервіс Liki24 запустив інтерактивну мапу аптек. На ній можна побачити, які аптеки працюють у період воєнного стану.

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Як дізнатися, які аптеки зараз працюють поруч з вами

Тож обирайте зручний для себе формат, щоб дізнатися, які аптеки поруч з вашою оселею працюють під час воєнного стану.

Як дізнатися, чи працює біля вас аптека: інтерактивна карта - фото 499110

Перед тим МОЗ розповів, що потрібно мати у своїй аптечці під час перебування в укритті. У відомстві наголосили на тому, що важливо брати з собою не лише харчі та теплий одяг, рідних і домашніх улюбленців. Вкрай необхідно у рюкзак покласти аптечку. За цим посиланням ви можете дізнатися, що обов'язково має бути у ній.

Бережіть себе, зберіть важливі медикаменти у свій тривожний рюкзачок і вірте у ЗСУ. Все буде Україна!

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