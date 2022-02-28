Грай і блокуй сайти РФ: як українці можуть допомогти прямо з браузера

Програмісти розробили браузерну онлайн-головоломку у стилі "2048", яка не лише допомагає розважитись, а й заблокувати сайти російських окупантів. Як це зробити – читайте далі.

В Україні з'явилась гра для блокування російських сайтів, до якої може долучитись кожен охочий. Достатньо просто увімкнути VPN та зайти з браузера на сайт Playforukraine.live. Тут з'явиться вікно з грою у стилі 2048, де можна буде самому трохи відволіктись або ж просто залишити цю сторінку відкритою.

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Суть гри доволі проста: складайте однакові числа у більші за допомогою стрілок на клавіатурі. Але мета значно серйозніша: кожен хід наближає російські сайти до блокування.

Як пояснюють творці, один гравець за годину може надіслати більше як 20 тисяч запитів на портали окупантів, тож вони просто не витримають такої активності. Варто додати, що це цілком безпечно для вашої техніки.

"Ми ніяк не шкодимо твоєму браузеру. Ми лише генеруємо постійний торрент автоматичного трафіку для атак на таргетовані веб-сторінки, що робить їх недоступними. Але обов’язково включи VPN, якщо ти в Україні, щоб приховати своє IP", – наголошують творці.

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