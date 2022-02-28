Як зараз працює Укрпошта: актуальна інформація

Ми продовжуємо ділитися з вами актуальною та корисною інформацією. Зокрема розповідаємо, як у нинішніх умовах працює Укрпошта.

Так, на сторінці поштової служби з'явилася інформація про актуальну роботу Укрпошти. Збережіть собі та поділіться з рідними, якщо ви планували скористатися її послугами.

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Як працюватиме Укрпошта, актуальна інформація

Почнімо з найважливішого. Відділення Укрпошти працюють або за звичним графіком, або індивідуальним. Усе залежить від обставин.

Орієнтовний графік роботи з 10:00 до 15:00

Робота Укрпошти по регіонах

Місто Київ – працюють 48 відділень: 17 лівий беріг та 31 правий.

Вінницька – працюють переважна більшість міських та сільських відділень.

Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.

Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.

Донецька – працюють всі міські відділення крім Маріуполя та Волновахи.

Житомирська – працюють міські та сільські відділення (при наявності тривоги – припиняється).

Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.

Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.

Івано-Франківська – працюють всі міські (крім аеропорту) та сільські відділення.

Київська область – працюють частково.

Кіровоградська – працюють міські відділення.

Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де Україна контролює територію.

Львівська – працюють міські та сільські відділення.

Миколаївська – місто не працює. Райони за можливістю відкривають.

Одеська – працюють міські та сільські відділення.

Полтавська – працюють міські та сільські відділення.

Рівненська – працюють всі відділення.

Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, а також північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки тимчасово не приймаємо.

Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.

Харківська – місто по ситуації. Відкриватимуть там, де можливо (Красноград, Лозова).

Херсонська – працюють частина міських відділень та райцентри, де є можливість.

Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.

Черкаська – працюють всі міські відділення. Область по можливості.

Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.

Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення по можливості.

Севастополь, Автономна Республіка Крим – не працюють. Але, як запевняють в Укрпошті, тимчасово.

Що важливо знати про роботу Укрпошти зараз

У службі розповіли, що скасували плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій.

Внутрішні посилки приймають ВИНЯТКОВО відкритими.

Що стосується міжнародних посилок, то скоро відновлять як їхню відправку, так і доставку. Ви ж пам'ятаєте, що небо над Україною тимчасово закрите.

то скоро відновлять як їхню відправку, так і доставку. Ви ж пам'ятаєте, що небо над Україною тимчасово закрите. Перекази в Укрпошті приймають та видають без обмежень. Якщо ж суми великі, то за можливістю. Виняток – країни-агресори.

Якщо ж суми великі, то за можливістю. Виняток – країни-агресори. Платежі у службі приймають у звичайному режимі. Що ж стосується виплат пенсій і субсидій, то інформація з'явиться згодом.

Що ж стосується виплат пенсій і субсидій, то інформація з'явиться згодом. Газети наразі розвозять лише наявні на момент закриття відділень. В Укрпошті зберігають почуття гумору та зазначають, що там ще мирні новини.

В Укрпошті зберігають почуття гумору та зазначають, що там ще мирні новини. Крім того, Укрпошта продовжує постачати дефіцитні товари народного споживання. Так, консерви та каву все ще можна буде купити у відділенні біля дому.

Зберігайте спокій, вірте у ЗСУ та будьте на зв'язку з рідними. В тому числі за допомогою Укрпошти.

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