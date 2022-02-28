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Як зараз працює Укрпошта: актуальна інформація

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Як зараз працюють відділення Укрпошти

Ми продовжуємо ділитися з вами актуальною та корисною інформацією. Зокрема розповідаємо, як у нинішніх умовах працює Укрпошта.

Так, на сторінці поштової служби з'явилася інформація про актуальну роботу Укрпошти. Збережіть собі та поділіться з рідними, якщо ви планували скористатися її послугами.

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Як працюватиме Укрпошта, актуальна інформація

Почнімо з найважливішого. Відділення Укрпошти працюють або за звичним графіком, або індивідуальним. Усе залежить від обставин.
Орієнтовний графік роботи з 10:00 до 15:00

Робота Укрпошти по регіонах

  • Місто Київ – працюють 48 відділень: 17 лівий беріг та 31 правий.
  • Вінницька – працюють переважна більшість міських та сільських відділень.
  • Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.
  • Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.
  • Донецька – працюють всі міські відділення крім Маріуполя та Волновахи.
  • Житомирська – працюють міські та сільські відділення (при наявності тривоги – припиняється).
  • Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.
  • Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.
  • Івано-Франківська – працюють всі міські (крім аеропорту) та сільські відділення.
  • Київська область – працюють частково.
  • Кіровоградська – працюють міські відділення.
  • Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де Україна контролює територію.
  • Львівська – працюють міські та сільські відділення.
  • Миколаївська – місто не працює. Райони за можливістю відкривають.
  • Одеська – працюють міські та сільські відділення.
  • Полтавська – працюють міські та сільські відділення.
  • Рівненська – працюють всі відділення.
  • Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, а також північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки тимчасово не приймаємо.
  • Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.
  • Харківська – місто по ситуації. Відкриватимуть там, де можливо (Красноград, Лозова).
  • Херсонська – працюють частина міських відділень та райцентри, де є можливість.
  • Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.
  • Черкаська – працюють всі міські відділення. Область по можливості.
  • Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.
  • Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення по можливості.
  • Севастополь, Автономна Республіка Крим – не працюють. Але, як запевняють в Укрпошті, тимчасово.
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Що важливо знати про роботу Укрпошти зараз

  • У службі розповіли, що скасували плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій.
  • Внутрішні посилки приймають ВИНЯТКОВО відкритими.
  • Що стосується міжнародних посилок, то скоро відновлять як їхню відправку, так і доставку. Ви ж пам'ятаєте, що небо над Україною тимчасово закрите.
  • Перекази в Укрпошті приймають та видають без обмежень. Якщо ж суми великі, то за можливістю. Виняток – країни-агресори.
  • Платежі у службі приймають у звичайному режимі. Що ж стосується виплат пенсій і субсидій, то інформація з'явиться згодом.
  • Газети наразі розвозять лише наявні на момент закриття відділень. В Укрпошті зберігають почуття гумору та зазначають, що там ще мирні новини.
  • Крім того, Укрпошта продовжує постачати дефіцитні товари народного споживання. Так, консерви та каву все ще можна буде купити у відділенні біля дому.

Зберігайте спокій, вірте у ЗСУ та будьте на зв'язку з рідними. В тому числі за допомогою Укрпошти.

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