Як дізнатись, чи стосунки будуть тривалими: експерт назвала 4 ознаки

Мало хто б не хотів дізнатись, чи будуть міцними стосунки з другою половинкою. Тож клінічний психолог визначила 4 ознаки, на які варто звернути увагу.

Експерт зі стосунків та клінічний психолог Кеті Нікерсон має 22-річний досвід роботи в цій галузі, тож їй вдалось визначити кілька ознак, що вказують на щасливе та тривале партнерство. За її словами, до показників міцності стосунків входять відчуття легкості, щира турбота про щастя іншого і навмисна ніжність та доброта, пише The Independent.

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Після тривалої роботи з парами я знаю, що ніколи не пізно покращити стосунки. Чотири пункти, які я згадала, – це клінічні спостереження, зроблені мною. Якщо ж ваші стосунки не такі, як вам хочеться, то не варто здаватись, час діяти. Подумайте про те, чого ви насправді прагнете, а тоді знайдіть добрий та ніжний спосіб попросити про це, – зауважує експерт.

Вона наголошує, що пари, які часто розповідають про свої потреби та почуття значно щасливіші, ніж ті, хто звикли погоджуватись на все, закриватись та не говорити про болюче.

Ознаки тривалих стосунків:

1. Більшість часу вам легко

Життя може бути важким та складним, але стосунки не повинні нагадувати щоденну боротьбу чи виклик, а бути підтримкою та зоною спокою та комфорту. У всіх стосунках бувають нелегкі періоди, але вони не мають тривати вічно.

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2. Ви сваритесь чесно

Пари, які мають здорові стосунки, знають, що сенс сварки – це спілкування, а не знищення одне одного. Вони піклуються про почуття партнера, обережні щодо тону та формулювання. Мета хорошої комунікації – бути чесним, відвертим та добрим, а не зневажати, ображати та критикувати, – наголошує Кеті Нікерсон.

3. Ви дбаєте про щастя свого партнера

Варто пам'ятати, що турбота про радість вашого партнера є дуже важливою. Ми почуваємось ближчими до людей, яким ми подобаємось, які піклуються про нас та роблять для нас все можливе. Найміцніші пари невимушено відстежують справедливість у стосунках, особливо, коли йдеться про такі речі, як домашні справи чи вибір закладу, де поїсти. Вони прагнуть знати, що обоє отримають справедливе ставлення.

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4. Ви "умисно ніжні та добрі" з партнером

Навіть у важкі миті варто бути турботливими та добрими один щодо одного. Експерт пояснює, що у тривалих стосунках партнери визнають, що вони є "безпечною гаванню" одне для одного.

Вони умисно проявляють ніжність у своїх словах та добрі у своїй поведінці. Вони роблять все, щоб партнер почувався захищеним, цінним та коханим. Коли ж він засмучений, то вони кидають все, що вислухати, втішити та підтримати. Вони дослухаються до почуттів партнера, – наголосила психологиня.

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