Правильні слова підтримки: що сказати близьким людям у скрутній ситуації

Дуже складно підібрати слова, щоб підтримати людину, яка опинилась у складній ситуації. Тому експерти зібрали кілька справді вдалих фраз для допомоги.

У спільноті Психологічна підтримка регулярно діляться корисними та важливими порадами щодо ментального здоров'я. Нещодавно фахівці розповіли, як правильно підібрати слова підтримки, щоб показати близьким, що ви на їхньому боці.

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Що казати людям у складних ситуаціях:

"Я завжди поряд". Люди, у якої зараз нелегкий період у житті, розуміють, що не хочуть ставати тягарем для інших, тому часто закриваються від світу. Але ці слова дозволять зменшити це відчуття самотності.

Люди, у якої зараз нелегкий період у житті, розуміють, що не хочуть ставати тягарем для інших, тому часто закриваються від світу. Але ці слова дозволять зменшити це відчуття самотності. "Що я можу зробити, щоб допомогти тобі?". Не варто очікувати, що ви отримаєте конкретну відповідь. Але сам факт цього питання показує, що ви справді готові вислухати та бути поряд.

Не варто очікувати, що ви отримаєте конкретну відповідь. Але сам факт цього питання показує, що ви справді готові вислухати та бути поряд. "Я допоможу тобі знайти вихід". Це варто казати щиро. Якщо ви помічаєте, як людина стикається з глибокою депресією, то варто допомогти їй звернутись за професійною підтримкою.

Як підтримати близьку людину словами

"Найголовніше в підтримці – щоб людина розуміла, що в момент складних обставин вона не одна, і їй завжди готові допомогти", – наголошують фахівці.

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