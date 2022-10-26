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Правильні слова підтримки: що сказати близьким людям у скрутній ситуації

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Як словами підтримати людину - фото 1
Як словами підтримати людину

Дуже складно підібрати слова, щоб підтримати людину, яка опинилась у складній ситуації. Тому експерти зібрали кілька справді вдалих фраз для допомоги.

У спільноті Психологічна підтримка регулярно діляться корисними та важливими порадами щодо ментального здоров'я. Нещодавно фахівці розповіли, як правильно підібрати слова підтримки, щоб показати близьким, що ви на їхньому боці.

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Що казати людям у складних ситуаціях:

  • "Я завжди поряд". Люди, у якої зараз нелегкий період у житті, розуміють, що не хочуть ставати тягарем для інших, тому часто закриваються від світу. Але ці слова дозволять зменшити це відчуття самотності.
  • "Що я можу зробити, щоб допомогти тобі?". Не варто очікувати, що ви отримаєте конкретну відповідь. Але сам факт цього питання показує, що ви справді готові вислухати та бути поряд.
  • "Я допоможу тобі знайти вихід". Це варто казати щиро. Якщо ви помічаєте, як людина стикається з глибокою депресією, то варто допомогти їй звернутись за професійною підтримкою.
Як підтримати близьку людину словами - фото 470167
Як підтримати близьку людину словами

"Найголовніше в підтримці щоб людина розуміла, що в момент складних обставин вона не одна, і їй завжди готові допомогти", – наголошують фахівці.

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