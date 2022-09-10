Ніколи не кажіть ці 5 слів: експерт розповіла, що може зіпсувати секс

Що не можна казати під час сексу / We-Vibe Toys on Unsplash

Ця звичайна фраза здатна зіпсувати настрій у спальні, хоч і не звучить негативно. Що ж не варто говорити, якщо все йде до інтиму – читайте далі.

Австралійська письменниця та секс-експертка Надя Бокоді продовжує ділитись важливою та цікавою інформацією про стосунки. Цього разу вона назвала звичайну брудну фразочку, яка може завдати більше шкоди, ніж принести користі, пише Daily Star.

І ще Чому не варто відмовлятись від "лінивого сексу"

Вона згадала випадок, коли стосунки на одну ніч закінчились розчаруванням через те, що партнер озвучив своє бажання довести її до організму. Виявилось, що нервова система відреагувала на це, як на загрозу через елемент тиску, тож бажаного задоволення експертка не отримала. Але це доволі непоодинока ситуація, як може здатись.

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Тому Бокоді знайшла дослідження, опубліковане в Journal of Sexual Archives, яке підтверджує цю думку. Науковці виявили, що слова "хочу, щоб ти отримав/ла оргазм" дійсно можуть стати на шляху до того, щоб це таки трапилось. Після цього майже 60% учасників дослідження зізнались, що почувались доволі ніяково навіть для імітації кульмінації.

Тож експертка радить перевести увагу з оргазму на загальне задоволення та на те, що його приносить, наприклад, поцілунки та пестощі. Бокоді рекомендує зосередитись на процесі та насолоджуватись ним.

Відхід від ідеї сексу, яка зосереджена на результатах, до ідеї, яка є більш дослідницькою, звільняє нас від тиску щодо продуктивності, – наголошує вона.

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