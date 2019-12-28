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Як дієти впливають на самотність: несподіване дослідження

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Сувора дієта може призвести до самотності - фото 1
Сувора дієта може призвести до самотності

Науковці виявили, що спілкування з людьми та дієти доволі тісно пов'язані між собою. Детальніше читайте далі.

Учені з Корнелльського університету дійшли до висновків, що обмежування у їжі та самотність насправді взаємопов'язані. З'ясувалось, що найгірше в соціумі себе почували піддослідні саме тоді, коли сідали на дієти. Це не обов'язково пов'язано з тим, що у різних людей різні харчові вподобання.

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Справа у соціальних механізмах, адже під час дієти людина починає віддалятись від своїх друзів, думаючи, що її будуть засуджувати за рішення обмежити свій раціон.

А під час спільної трапези ті, хто дотримуються дієт, почуваються так, наче не можуть розмовляти на загальновідому теми. У таких ситуаціях самотність може відчуватись навіть різкіше, аніж у колі іноземців.

Дієта може призвести до самотності - фото 376909
Дієта може призвести до самотності

Тому не варто сідати на суворі дієти без консультацій лікаря, а також віддалятись від друзів лише тому, що вони можуть не погоджуватись з вашим раціоном харчування.

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Джерело: iod.media
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