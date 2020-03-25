Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження

Уряд запровадив в Україні режим надзвичайної ситуації терміном на місяць. Відповідно, карантин, який має запобігти поширенню коронавірусу ‎SARS-CoV-2, також подовжений на 30 днів.

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 25 березня. Введення надзвичайної ситуації дає владі змогу організовувати санітарно-епідеміологічні заходи, проводити евакуацію, посилювати охорону громадського порядку, призупиняти роботу підприємств тощо.

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На відміну від надзвичайного стану, режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права і свободи людей. "Прошу не плутати надзвичайну ситуацію із надзвичайним станом. Вона не обмежує конституційних прав, а лише консолідує зусилля", – наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Статистика продовжує погіршуватися... Тому ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів – до 24 квітня 2020 року, – заявив Шмигаль.

В Уряді заявили, що сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві. Загалом в Україні підтверджено 113 випадків коронавірусу. Водночас глава уряду додав, що якщо ми зможемо побороти коронавірус раніше, ніж за місяць, то Кабінет міністрів ухвалить нове рішення. Нагадуємо вам правила карантину:

Додатково міністри постановили:

належним чином облаштувати КПП у зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

ретельно дезінфікувати асі приміщення, дороги та тротуари;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Нагадаємо, карантин в Україні розпочався 12 березня і мав тривати до 3 квітня.

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