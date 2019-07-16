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Як дерева впливають на психічне здоров'я містян

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Як прогулянки позбавляють від стресу - фото 1
Як прогулянки позбавляють від стресу

Життя у великих містах змушує дотримуватись стрімкого ритму та часто збільшує ризики стресу, а влітку ситуація лише погіршується. Медики розповіли, як рятуватись у спекотну пору в місті і як дерева здатні впливати на психічне здоров'я.

На офіційному сайті МОЗ продовжують ділитись корисною та актуальною для українців інформацією. Також фахівці не оминули увагою і життя в мегаполісах влітку, коли рівень стресу починає зашкалювати, адже тепла погода не гарантує відпочинку. Медики розповіли, як прогулянки у парках і на природі допомагають містянам в цю пору року.

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Як дерева впливають на психічне здоров'я:

  • Недавнє дослідження підтвердило, що навіть за 20 хвилин посеред дерева та зелені допомагає знищити рівень кортизолу, позбавляючи стресу.
  • Британські лікарі прописують людям спостереження за птахами у якості заспокійливого
  • Чим більше поблизу скверів та парків, тим менші ризики отримати психічне захворювання
  • У всьому світі зелені насадження вказують не лише на елітність району, а й на краще здоров'я його мешканців
Як прогулянки позбавляють від стресу - фото 341330
Як прогулянки позбавляють від стресу

"Варто дбати про ті дерева, що уже є: не рубати, не кронувати їх “під сірник”, не знищувати вихлопними газами заторів. Якщо дерево загинуло, на цьому місці варто посадити нове, а не припаркувати авто. Кожен з нас може озеленити власний балкон, чи посадити дерево або кущ в громадському просторі", – наголошують медики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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