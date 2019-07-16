Учені з'ясували, чому жінки старіють швидше за чоловіків

Дослідники з Австрії вирішили з'ясувати, чому у жінок ознаки старіння проявляються значно сильніше, ніж у чоловіків. Для того, аби зробити певні висновки, вони провели спостереження за кількома сотнями респондентів.

Провівши масштабне спостереження, вони прийшли до висновку, що винною у всьому є менопауза, яка знижує еластичність шкіри.

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Для того, щоб довести своє припущення, наукові співробітники Віденського університету провели масштабне дослідження, в якому взяли участь близько 600 осіб. Добровольці були різного віку (від 26 до 90 років) і статі, що дало можливість повністю вивчити питання старіння.

Як показало дослідження, найбільшою мірою обличчя людини починає змінюватися приблизно у 40-50 років. Однак у цьому віці жінки починають старіти удвічі швидше, ніж чоловіки. І пов'язане таке раптове прискорення з менопаузою, впевнені вчені. Тобто ті процеси, які з нею пов'язані.

На старіння жінок суттєво впливає менопауза

Під час менопаузи жіночий організм втрачає естроген, а це, у свою чергу, знижує виробництво в організмі колагену. У результаті цієї реакції шкіра на обличчі починає обвисати, а старіння відбувається значно швидше.

Однак через кілька років втрата необхідного естрогену помітно знижується, а разом з тим падає і швидкість старіння. З цього моменту процес старіння у чоловіків і жінок вирівнюється.

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