Науковці назвали вагому причину приймати сонячні ванни

Не варто весь час ховатися від сонячних променів, оскільки засмага може виявитися корисною для здоров'я. От учені заявляють, що сонячні ванни сприяють зниженню артеріального тиску. Чудова новина, ми гадаємо!

Хоча останнім часом засмагою заведено лякати, і у зв'язці з нею медики вимовляють страшне слово "меланома", британські експерти говорять швидше про зворотнє. За їхніми словами, не потрібно постійно маніакально шукати укриття від сонячних променів – засмага не тільки робить шкіру красивішою, але і може бути засобом профілактики підвищеного тиску.

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Сонце не тільки сприяє виробленню вітаміну D, але і "вмикає" тонке налаштування імунної системи, сприяє зниженню артеріального тиску, – підкреслюють вчені.

Учений-дерматолог з Единбурзького університету Річард Уеллер зазначив, що дослідження показують: чим більше ультрафіолету отримує організм, тим інтенсивніший захист від підвищеного тиску. За словами фахівця, при потраплянні на шкіру ультрафіолетового світла відбувається викид оксиду азоту, під дією якого кровоносні судини розслабляються та розширюються, що послаблює тиск кровотоку на їх стінки.

Головне – не зловживати засмагою

Водночас учені констатують, що поки точно не відомо, яка кількість сонячного світла оптимальна для боротьби з підвищеним тиском. Але, скоріше за все, вона різне для володарів різного типу шкіри: чим вона біліша, тим старанніше її потрібно захищати засобами проти сонця.

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