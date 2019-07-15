На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці назвали вагому причину приймати сонячні ванни
-
- 7
Не варто весь час ховатися від сонячних променів, оскільки засмага може виявитися корисною для здоров'я. От учені заявляють, що сонячні ванни сприяють зниженню артеріального тиску. Чудова новина, ми гадаємо!
Хоча останнім часом засмагою заведено лякати, і у зв'язці з нею медики вимовляють страшне слово "меланома", британські експерти говорять швидше про зворотнє. За їхніми словами, не потрібно постійно маніакально шукати укриття від сонячних променів – засмага не тільки робить шкіру красивішою, але і може бути засобом профілактики підвищеного тиску.
І ще: Ось чому не варто прагнути отримати рівномірну засмагу: пояснення лікарів
Сонце не тільки сприяє виробленню вітаміну D, але і "вмикає" тонке налаштування імунної системи, сприяє зниженню артеріального тиску, – підкреслюють вчені.
Учений-дерматолог з Единбурзького університету Річард Уеллер зазначив, що дослідження показують: чим більше ультрафіолету отримує організм, тим інтенсивніший захист від підвищеного тиску. За словами фахівця, при потраплянні на шкіру ультрафіолетового світла відбувається викид оксиду азоту, під дією якого кровоносні судини розслабляються та розширюються, що послаблює тиск кровотоку на їх стінки.
Водночас учені констатують, що поки точно не відомо, яка кількість сонячного світла оптимальна для боротьби з підвищеним тиском. Але, скоріше за все, вона різне для володарів різного типу шкіри: чим вона біліша, тим старанніше її потрібно захищати засобами проти сонця.
Читайте також: Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
- 15 липня
-
23:51Хацкевич назвав головну проблему Динамо Київ
-
23:42Рейтинг міст, якими найзручніше подорожувати
-
23:20У Києві бачили незвичайний Mercedes-Maybach
-
23:12NASA буде друкувати кораблі на 3D-принтері у відкритому космосі
-
22:51Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:45Цей тип жінок може ніколи не досягти оргазму
-
22:22ТОП-5 найпопулярніших вишів України: рейтинг 2019
-
22:13У Samsung показали, як тестують поворотну камеру у Galaxy A80
-
21:58Медики пояснили, як уникнути літньої пітливості
-
21:43Колекційний універсал Aston Martin виставили на продаж
-
21:22ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок
-
21:13Науковці назвали вагому причину приймати сонячні ванни
-
21:0016 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:5344-річна Fergie здивувала шанувальників своїм виглядом
-
20:4320 годин автономності: Xiaomi представила круті безпровідні навушники
-
20:20Брат Кейт Міддлтон показав свою нову подругу
-
20:14Скажене весілля 2: вийшов перший тизер продовження української комедії
-
20:00Картинки з Днем бухгалтера 2019: гарні листівки і жартівливі відкритки
-
19:56Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів
-
19:43Науковці назвали суттєву перевагу здорового способу життя
-
19:23Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
-
19:12OPPO Reno випробували на міцність: висувна камера не постраждала
-
18:55Гарячі поліцейські: MARUV захопила мережу провокаційним нарядом
- 15 липня
-
22:45Цей тип жінок може ніколи не досягти оргазму
-
19:23Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
-
18:00Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp
-
16:11Ведучі Радіо МАКСИМУМ постаріли за один день: шокуючі фото
-
15:00Тест: Вгадай місто за фотографією!
-
12:25Політика і танці: Притула розповів, як насправді зламав ногу
-
10:00Острів Зміїний у Чорному морі: як доїхати у найчистіший куточок України
-
07:59ФБУ представила яскраве промо до жіночого Євробаскету 2021
- 14 липня
-
21:31Несподівані слова, які хоче почути жінка під час сексу
-
19:30Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+)
-
16:31Бійцівський клуб: як змінилися улюблені герої фільму за 20 років!
-
14:19Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
12:20Нью-Йорк у темряві: вражаючі кадри масштабного блекаута у мегаполісі
-
10:21Популярна музика літа: найкращі пісні тижня для гарного настрою
-
08:15Погода в Україні 14 липня: на заході та півночі очікуються грози
- 13 липня
-
21:25Прийшла на одну ніч: Настю Каменських розкритикували за селфі з Потапом
-
19:25Джобс не дозволив: яким мав бути перший iPhone
-
17:00Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками
-
14:15Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день
-
12:25Як зашити або замаскувати дірку на джинсах: покрокові інструкції
-
08:15Чому не варто користуватися спіралями проти комарів
- 12 липня
-
21:45Більше не цікаво: вчені розповіли, чому жінки уникають сексу
-
19:00Просто відкрий ногою: 8 шалених спроб повторити популярний челендж
-
17:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
-
15:35Улюблені жуйки 90-х, які викличуть у вас ностальгію за дитинством