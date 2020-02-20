Як дефіцит сну впливає на жіноче здоров'я

Учені довели, що дефіцит сну впливає на психічне, на фізичне здоров'я, і ​​може негативно вплинути на фертильність жінок. У дослідженні, опублікованому в журналі Sleep, демонструється, що жінки з безсонням в чотири рази частіше мають проблеми з фертильністю.

Дефіцит сну і зачаття

Недостатня кількість сну негативно впливає на гормони чоловіків і жінок. Жінки, які хочуть завагітніти, повинні стежити за рівнем фолікулостимулюючого гормону (ФСГ). Якщо ви здорові, ФСГ досягає найвищої точки перед овуляцією. ФСГ допомагає підготувати яєчники до випуску яйцеклітини. При огляді жінок, що бажають завагітніти, лікарі спочатку перевіряють ФСГ, щоб визначити причину можливих проблем з фертильністю.

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Виявляється, дефіцит сну зменшує кількість виробленого фолікулостимулюючого гормону. У журналі "Фертильність і безпліддя", було опубліковано дослідження, в якому демонструвалося, що жінки, котрі спали шість годин (або менше), мають на 20% менше ФСГ, ніж ті, хто спав вісім годин. Це доводить важливість повноцінного сну для успішного зачаття.

Безсоння і ускладнення вагітності. Якщо ви вагітні, необхідно висипатися щоночі. Позбавлення сну може вплинути на шанси успішного виношування дитини. Кілька досліджень показали, що недостатня кількість сну пов'язана з ускладненнями вагітності, раннім викиднем, кесаревим розтином.

Брак сну може вплинути на жіночу фертильність

Поради проти безсоння

Не пийте каву, а також напої з кофеїном ввечері і після обіду.

Дотримуйтесь збалансованої дієти й уникайте важкої їжі на вечерю.

Спробуйте розслаблюючі заняття – медитація, читання.

Вимикайте телефон перед сном, щоб не порушити свій добовий ритм.

Нагадаємо, що раніше науковці виявили зв'язок між бажанням їсти шкідливу їжу та дефіцитом сну. Спостереження за 500 жінками показало, що панянки, котрі мають проблеми зі сном, вживають більше низькоякісної їжі. Це стосувалося жінок, яким потрібно багато часу для того, щоб заснути, і тих, хто часто прокидався посеред ночі. Брак сну, на думку вчених, може або збільшувати викид гормону голоду, або пригнічувати сигнали, що повідомляють мозку про насичення. Дослідження побічно пояснює, чому дефіцит сну пов'язаний із підвищеним ризиком хвороб серця.

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