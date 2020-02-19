5 ознак того, що ви їсте надто мало вуглеводів

Експерти наголошують на тому, що раціон має бути збалансованим

Охочі схуднути часто викидають нібито шкідливі вуглеводи з раціону. Експерт з харчування Даніела Крело з Німеччини пояснює, що вони вкрай важливі для здоров'я і вашого добробуту. Ось 5 ознак, які дозволять розпізнати дефіцит вуглеводів у раціоні!

На відміну від білків і жирів, організм людини сам може виробляти вуглеводи – поживна речовина не є життєво важливою для нас. Але не все так просто, адже дефіцит вуглеводів призводить до погіршення самопочуття, а в довгостроковій перспективі – до захворювань.

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Даніела Крело, експерт з харчування в "Баварському центрі споживачів" попереджає: "Це не означає, що ми повинні виключити багаті вуглеводами продукти з нашого плану харчування. Вони забезпечують клітковину і вітаміни, а глюкоза, що міститься в них, підтримує рівень цукру в крові".

Принаймні 50 відсотків споживаної енергії ви маєте отримувати з вуглеводів.

Не всі вуглеводи однаково шкідливі для вашої фігури

П'ять ознак, що вказують на дефіцит вуглеводів

Втома і слабкість: організму не вистачає глюкози – найважливішого джерела енергії. Рівень цукру в крові падає, ми відчуваємо занепад сил.

Тяга до солодкого: нестабільний рівень цукру в крові гарантує, що ви хотітиме більше їсти цукру, шоколаду, випічки.

Несвіже дихання: якщо організму не вистачає вуглеводів, він починає перетворювати їх з жирових запасів. Він перебуває у стані кетозу, виділяє кетони, тобто хімічні сполуки, які призводять до неприємного запаху з рота.

Травлення: на відміну від продуктів з високим вмістом жирів і білків, вуглеводи зазвичай містять багато клітковини. Вони необхідні для травлення. Якщо організму не вистачає клітковини, виникає запор.

Головний біль і брак концентрації. Щоб забезпечити мозок енергією, потрібен цукор. Якщо його не вистачає, ми стаємо менш зосередженими, починає боліти голова.

Фрукти, овочі та цільні зерна є особливо хорошими джерелами вуглеводів. Вибирайте правильні вуглеводи, і вам не доведеться викидати їх з раціону ;)

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