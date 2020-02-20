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Чому науковці рекомендують пити цикорій замість кави
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Від кави періодично потрібно утримуватися, щоб поліпшити сприйнятливість організму. Пити цикорій замість неї в такі моменти – оптимальне рішення. Він приносить багато користі: від поліпшення роботи мозку до оздоровлення травлення. Чим ще корисний цикорій, і чому варто перейти на нього?
Цикорій замість кави. Організм звикає до дії кофеїну, що знижує корисний потенціал напою, його підбадьорливий ефект. Крім того, виникає толерантність до кави, що спонукає людину вживати більше напою – це може негативно впливати на стан нервової системи, підсилювати схильність до неврозів, тривожності, безсоння.
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Учені рекомендують давати організму відпочинок від кофеїну і пити замість нього напої з цукром, яким властивий кавовий смак, що допомагає легше переносити утримування. До того ж цикорій має багато переваг у випадку охорони здоров'я.
Допомагає від запорів. Корінь цикорію багатий клітковиною інуліном, що полегшує проходження їжі через травний тракт. Інулін також є пребіотиком, який стимулює зростання здорових бактерій у кишківнику, зміцнюючи таким чином імунітет.
Стабілізує цукор у крові. Дослідження показали, що інулін, яким багатий цикорій, може допомагати знижувати рівень цукру в крові при діабеті, зменшувати резистентність до інсуліну. Ця властивість цикорію дозволяє домогтися зниження калорійності раціону, що особливо корисно в боротьбі з метаболічними порушеннями, а також ожирінням.
Покращує функцію мозку. Цикорій містить марганець і вітамін В6 – найважливіші для мозку поживні речовини. Завдяки їм пиття цикорію має судинорозширювальну й антиоксидантну дію, стимулює приплив крові до мозку. Також комплексний вплив компонентів цикорію збільшує швидкість проходження електричних сигналів через нейрони, що покращує загальну функцію мозку – людина краще і швидше розуміє.
Влаштовуйте собі розвантажувальні дні: пийте цикорій замість кави, аби не виснажувати організм, а також не стати цілком і повністю залежними від кофеїну. А от енергії та максимум позитиву вам можуть подарувати хіти, якими ви насолоджуватиметесь на Радіо МАКСИМУМ!
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