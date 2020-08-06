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Чому корисно пити усього один бокал вина на день
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Користь і шкода вина викликає безліч дискусій. Але дослідники згодні в тому, що цей вишуканий напій має корисні властивості, і в помірній кількості позитивно впливає на функціонування організму. Що потрібно знати про користь вина?
Розповідаємо вам про те, чому корисно пити один бокал вина на день. Не більше.
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Знижує ризик інсульту. Американські дослідники довели, що люди, які знають міру у вині, на 30% знижують ризик появи інсульту, ніж ті, хто відмовляється від цього напою взагалі. Більш того, у червоному вині містяться речовини, які покращують кровообіг і запобігають утворенню бляшок у судинах.
Знижує ризик онкології. До складу вина входить ресвератрол – сильний антиоксидант, який знижує ризик появи онкологічних захворювань. Він нейтралізує вільні радикали, які завдають шкоди на клітинному рівні, прискорюючи процес старіння.
Зміцнює імунітет. У цьому алкогольному напої є й інші цінні речовини, які служать відмінним ліками при застуді й інфекційних захворюваннях легенів, зміцнюючи наш організм.
Прискорює метаболізм. Вино може не тільки прискорювати метаболізм жирів, але і, як наслідок, запобігати їх накопичення печінкою. Крім цього, вчені вважають, що вино рятує нервові клітини від руйнування, покращує короткострокову пам'ять і в помірних дозах може допомогти запобігти хворобі Паркінсона і Альцгеймера.
Антидепресант. Експерти стверджують, що вино є хорошим антидепресантом. Воно прекрасно розслаблює у кінці важкого робочого дня. Келих червоного або білого може послужити ідеальним доповненням до вечері і прикрасити будь-який стіл.
Головне – знати міру та не забувати про те, що вином потрібно насолоджуватися.
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