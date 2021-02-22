Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Як часто треба тренуватися для ефективного схуднення

  • 10
Тренування - фото 1
Тренування / pinterest

Скільки разів на тиждень тренуватися, щоб схуднути? Про це часто запитують не тільки дівчата. Вчені знайшли відповідь.

Вчені з Університету Алабами в Бірмінгемі з'ясували, що тренуватися потрібно в міру. Ті учасниці дослідження, що займалися чотири рази на тиждень, стали витрачати в повсякденному житті на 200 ккал на день більше. А ті, у кого було шість тренувань на тиждень, на 150 ккал менше.

І ще: 5 ключових помилок після тренування, які усе псують

Чотири тренування на тиждень підходять тим, хто хоче витрачати калорії не тільки в спортзалі, але і в інший час. З такою періодичністю можна робити і силові, і кардіо.

Високоінтенсивні інтервальні тренування не варто влаштовувати надто часто: двічі на тиждень буде достатньо. В інші дні можна робити кардіо-вправи середньої інтенсивності. З бігом теж не варто переборщувати. Досвідчений тренер з бігу і фізіолог Сьюзан Пол радить почати з трьох бігових тренувань на тиждень і за бажання доповнити програму ще двома крос-тренуваннями. Наприклад, танцями, йогою, зумбою та іншими.

Як часто треба тренуватися для ефективного схуднення - фото 448794

Це цікаво: Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер

Джерело: tigerclub
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • Вчора, 15:19
  • 214
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4379
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2827615
Загрузка...
Новини