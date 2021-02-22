Як часто треба тренуватися для ефективного схуднення

Скільки разів на тиждень тренуватися, щоб схуднути? Про це часто запитують не тільки дівчата. Вчені знайшли відповідь.

Вчені з Університету Алабами в Бірмінгемі з'ясували, що тренуватися потрібно в міру. Ті учасниці дослідження, що займалися чотири рази на тиждень, стали витрачати в повсякденному житті на 200 ккал на день більше. А ті, у кого було шість тренувань на тиждень, на 150 ккал менше.

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Чотири тренування на тиждень підходять тим, хто хоче витрачати калорії не тільки в спортзалі, але і в інший час. З такою періодичністю можна робити і силові, і кардіо.

Високоінтенсивні інтервальні тренування не варто влаштовувати надто часто: двічі на тиждень буде достатньо. В інші дні можна робити кардіо-вправи середньої інтенсивності. З бігом теж не варто переборщувати. Досвідчений тренер з бігу і фізіолог Сьюзан Пол радить почати з трьох бігових тренувань на тиждень і за бажання доповнити програму ще двома крос-тренуваннями. Наприклад, танцями, йогою, зумбою та іншими.

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