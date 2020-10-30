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Холостячка Хелловін

Як часто треба прати постільну білизну

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Білизна - фото 1
Білизна / gettyimages

Багато людей безвідповідально підходять до особистої гігієни і можуть не міняти постільну білизну місяць, два і більше. Вони не замислюються над тим, які "монстри" можуть жити в їх ліжках!

Мікробіолог Оксана Вольська розповіла, як часто треба міняти постільну білизну, щоб в ній не накопичувалися бактерії.

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Спеціалістка зазначила, що ліжко варто тримати в чистоті, адже в середньому людина проводить уві сні 8 годин на день. І щоб сон був приємним і комфортним, постіль має бути м'якою, свіжою і чистою. Чому це так важливо?

По-перше, через вологу, яка накопичується, коли ми спимо, ліжко є ідеальним середовищем для розмноження бактерій і грибків. А по-друге, якщо регулярно не провітрювати ковдри і подушки, то заведуться пилові кліщі. Виносьте їх на балкон, витрушуйте, можна залишити на деякий час на морозі або під променями сонця. Мікробіолог зазначила, що прати білизну треба не рідше ніж раз на тиждень. У прохолодний період бажано спати на ліжку з сатину, а влітку з бавовни.

Як часто треба прати постільну білизну - фото 432748

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Джерело: segodnya.ua
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