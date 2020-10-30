Як часто треба прати постільну білизну

Багато людей безвідповідально підходять до особистої гігієни і можуть не міняти постільну білизну місяць, два і більше. Вони не замислюються над тим, які "монстри" можуть жити в їх ліжках!

Мікробіолог Оксана Вольська розповіла, як часто треба міняти постільну білизну, щоб в ній не накопичувалися бактерії.

І ще: 4 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен

Спеціалістка зазначила, що ліжко варто тримати в чистоті, адже в середньому людина проводить уві сні 8 годин на день. І щоб сон був приємним і комфортним, постіль має бути м'якою, свіжою і чистою. Чому це так важливо?

По-перше, через вологу, яка накопичується, коли ми спимо, ліжко є ідеальним середовищем для розмноження бактерій і грибків. А по-друге, якщо регулярно не провітрювати ковдри і подушки, то заведуться пилові кліщі. Виносьте їх на балкон, витрушуйте, можна залишити на деякий час на морозі або під променями сонця. Мікробіолог зазначила, що прати білизну треба не рідше ніж раз на тиждень. У прохолодний період бажано спати на ліжку з сатину, а влітку з бавовни.

Це цікаво: Дієтологи назвали найгірший продукт для перекусу