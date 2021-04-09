Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення

Мрієте про затишне робоче містечко у власній квартирі (що особливо актуально у карантин), але місця катастрофічно не вистачає? Ми знаємо, як зробити затишний особистий офіс з балкона. Дивіться приклади!

Багато сучасних квартир доповнює невеликих розмірів балкон. Щоб вільний простір не пропадав дарма або не використовувався для простого зберігання всілякого мотлоху, його можна перетворити на невелику кімнатку. Якщо ви працюєте вдома або просто проводите багато часу за комп'ютером, то вам можна використовувати балконний простір для організації там офісу. Про це пише na-balkone.

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У такого рішення є і свої переваги, і недоліки. Так, якщо ваш балкон вже використовується під зберігання консервації або інших речей, які більше ніде не поміщаються, то робити це нераціонально. Ще один важливий момент: конструкція самого балкона. Якщо він у вас відкритий і не опалювальний, то треба бути готовими до того, що на його облаштування вам доведеться витратити багато часу і грошей.

Балконний простір також варто захистити від вторгнення комах. Повісьте на вікна москітні сітки, щоб влітку вас вечорами не дратували мухи і комарі. Або ж встановлюйте відразу вікна зі спеціальними москітними вставками, які за необхідності легко виймаються і вставляються назад.

20 крутих ідей перевтілення балкона на кабінет:

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