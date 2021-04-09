Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення

  • 3
Кабінет на балконі - фото 1
Кабінет на балконі / houzbuzz

Мрієте про затишне робоче містечко у власній квартирі (що особливо актуально у карантин), але місця катастрофічно не вистачає? Ми знаємо, як зробити затишний особистий офіс з балкона. Дивіться приклади!

Багато сучасних квартир доповнює невеликих розмірів балкон. Щоб вільний простір не пропадав дарма або не використовувався для простого зберігання всілякого мотлоху, його можна перетворити на невелику кімнатку. Якщо ви працюєте вдома або просто проводите багато часу за комп'ютером, то вам можна використовувати балконний простір для організації там офісу. Про це пише na-balkone.

І ще: У Нью-Йорку здають стару квартиру Леді Гаги: фото

У такого рішення є і свої переваги, і недоліки. Так, якщо ваш балкон вже використовується під зберігання консервації або інших речей, які більше ніде не поміщаються, то робити це нераціонально. Ще один важливий момент: конструкція самого балкона. Якщо він у вас відкритий і не опалювальний, то треба бути готовими до того, що на його облаштування вам доведеться витратити багато часу і грошей.

Балконний простір також варто захистити від вторгнення комах. Повісьте на вікна москітні сітки, щоб влітку вас вечорами не дратували мухи і комарі. Або ж встановлюйте відразу вікна зі спеціальними москітними вставками, які за необхідності легко виймаються і вставляються назад.

20 крутих ідей перевтілення балкона на кабінет:

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454906

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454907

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454908

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454909

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454910

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454911

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454912

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454913

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454914

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454915

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454916

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454917

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454918

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454919

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454920

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454921

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454922

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454923

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454924

Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення - фото 454925

Це цікаво: Київська квартира з розкішним інтер'єром потрапила в авторитетне видання Dezeen

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини