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Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
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Як би це дивно не звучало, але навіть правильна подяка може змінити ставлення людей, а також покращити власне самопочуття. Ділимось трьома простими порадами, як варто казати "дякую".
Хоч з дитинства кожного навчили казати "дякую" на всі хороші вчинки, але насправді просто цього слова часто буває замало. Тому професор з Каліфорнійського університету Еміліана Саймон-Томас розповіла, як подякувати людям так, щоб принести користь всім.
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Можливо, багато кого це здивує, але справді вдячні люди мають краще психічне здоров'я, здатність навчатись, а також більше досягають у житті. Тому експерт радить частіше дякувати людям і не соромитись проявляти свої почуття.
Еміліана Саймон-Томас також дала три корисні поради, як правильно говорити "дякую". Для початку фахівець радить додавати, за що ж саме ви вдячні тій чи іншій людині. Саме це допомагає покращити стосунки та зміцнити рівень довіри.
Також вона рекомендує показувати, що ви знаєте про всі зусилля, які людина доклала, аби допомогти. Цей нюанс також позитивно позначається на ставленні до вас, а також покращує самооцінку людини.
Що ж до третьої поради, то вона також дуже проста: не забувайте розповісти, яку користь принесли вам чиїсь дії. Для цього Саймон-Томас навела приклад з власного життя: якось її покликали взяти участь у шоу, тому вона не тільки подякувала ведучим, а й додала "завдяки запрошенню я відчуваю, що роблю щось важливе". Такі слова справді допомагають людям відчути свою потрібність з обох сторін.
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