Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)

Блогерки показали, як правильно розчісувати волосся і для багатьох це стало шоком. Чим мало дівчат весь час тримали щітку неправильно!

Виявилось, що звичайне розчісування волосся також може бути неправильним. І весь секрет ховається у самій щітці, яку багато дівчат використовують не найкращим способом. Не варто намагатись уявити щось фантастичне, адже все значно простіше.

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Тіктокерка Лекс з ніком lexxlatt показала лайфхак, який змусив інших красунь переглянути свої погляди на речі. Річ у тому, що правильно розчісувати шевелюру, тримаючи щітку вертикально, а не горизонтально. Чому? Тому що саме так вдається уникнути зайвого випадіння та появи вузлів, а також швидше привести волосся до акуратного вигляду. Все через зубці у щітках, які нерівномірно розміщені у горизонтальному положенні, тому й не дозволяють швидко розплутати волосся.



Пораду Лекс перевірили й інші користувачки TikTok, довівши, що це справді працює краще. Здається, навіть у таких простих речах інколи не буде зайвою інструкція.

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