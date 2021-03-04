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Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)

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Лайфхак для вололосся - фото 1
Лайфхак для вололосся

Блогерки показали, як правильно розчісувати волосся і для багатьох це стало шоком. Чим мало дівчат весь час тримали щітку неправильно!

Виявилось, що звичайне розчісування волосся також може бути неправильним. І весь секрет ховається у самій щітці, яку багато дівчат використовують не найкращим способом. Не варто намагатись уявити щось фантастичне, адже все значно простіше.

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Тіктокерка Лекс з ніком lexxlatt показала лайфхак, який змусив інших красунь переглянути свої погляди на речі. Річ у тому, що правильно розчісувати шевелюру, тримаючи щітку вертикально, а не горизонтально. Чому? Тому що саме так вдається уникнути зайвого випадіння та появи вузлів, а також швидше привести волосся до акуратного вигляду. Все через зубці у щітках, які нерівномірно розміщені у горизонтальному положенні, тому й не дозволяють швидко розплутати волосся.

@lexxlatt

YOUVE BEEN BRUSHING YOUR HAIR WRONG YOUR ENTIRE LIFE #fyp #haircare #todayyearsold #26 #hairhack #lifehack

♬ original sound - Lex


Пораду Лекс перевірили й інші користувачки TikTok, довівши, що це справді працює краще. Здається, навіть у таких простих речах інколи не буде зайвою інструкція.

@mommameg.11

##duet with @lexxlatt

♬ original sound - Lex
@iamsusanita_

#dúo con @lexxlatt Mi pelo largo y yo confirmamos / Girl w long hair approves #funciona #nolosabia #aprendecontiktok #pelolargo #itworks #trucospelo

♬ original sound - Lex
@sobermomsquad

#duet with @lexxlatt what else did I miss while drunk for 20 yrs?? #sobertok #recoveroutloud #recoverymom #sobermomsquad #sobermom

♬ original sound - Lex

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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