Як брак сну впливає на настрій людини

Навіть незначне недосипання може серйозно вплинути на емоційний стан людини. До такого висновку прийшли учені з Норвезького університету науки і технологій.

Так, дослідження було проведено за участю 52 здорових добровольців у віці від 18 до 35 років. Протягом 11 днів науковці відстежували інформацію про режим їхнього сну. Впродовж тижня учасники дослідження спали у звичному режимі, а наступні три дні лягали на дві години пізніше, ніж зазвичай, встаючи при цьому, як завжди. Вранці вони проходили тестування на емоційний стан і увагу. Напої з кофеїном до проходження тестування заборонялися.

І ще: Учені виявили користь ревнощів для дружби

В результаті виявилося, що вранці після останніх трьох ночей час реакції учасників зменшився, що свідчило про зростання імпульсивності. Протягом трьох днів недосипання вони робили все більше помилок у тестах. Також було відзначено зниження показників приємних відчуттів: учасники експерименту відчували менше позитивних емоцій.

Таким чином дослідники прийшли до висновку, що в цілому брак сну може негативно вплинути на емоційний стан людини, внаслідок чого також підвищується ризик нещасних випадків. Якщо ж недосипання зберігається протягом довгого часу, страждає здатність справлятися зі стресовими ситуаціями.

Читайте також: Що Covid-19 робить з волоссям: зірка серіалу "Всі жінки відьми" шокувала новим відео