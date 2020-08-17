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Як брак сну впливає на настрій людини

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Як брак сну впливає на настрій людини - фото 1

Навіть незначне недосипання може серйозно вплинути на емоційний стан людини. До такого висновку прийшли учені з Норвезького університету науки і технологій.

Так, дослідження було проведено за участю 52 здорових добровольців у віці від 18 до 35 років. Протягом 11 днів науковці відстежували інформацію про режим їхнього сну. Впродовж тижня учасники дослідження спали у звичному режимі, а наступні три дні лягали на дві години пізніше, ніж зазвичай, встаючи при цьому, як завжди. Вранці вони проходили тестування на емоційний стан і увагу. Напої з кофеїном до проходження тестування заборонялися.

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Як брак сну впливає на настрій людини - фото 420597

В результаті виявилося, що вранці після останніх трьох ночей час реакції учасників зменшився, що свідчило про зростання імпульсивності. Протягом трьох днів недосипання вони робили все більше помилок у тестах. Також було відзначено зниження показників приємних відчуттів: учасники експерименту відчували менше позитивних емоцій.

Таким чином дослідники прийшли до висновку, що в цілому брак сну може негативно вплинути на емоційний стан людини, внаслідок чого також підвищується ризик нещасних випадків. Якщо ж недосипання зберігається протягом довгого часу, страждає здатність справлятися зі стресовими ситуаціями.

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Джерело: medicalnewstoday
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