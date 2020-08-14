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Учені виявили користь ревнощів для дружби
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Хоч ревнощі і важко назвати хорошим почуттям, але навіть вони мають приємні бонуси, якщо йдеться не про романтичні стосунки.
Американські науковці дійшли до висновку, що ревнощі лише покращують дружбу, адже люди намагаються стати кращими друзями. У таких ситуаціях ревнивці відчувають загрозу та більше докладають зусиль для хороших стосунків.
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Психологи пояснюють, що ревнощі можуть виникати, коли в оточенні друзів з'являються нові люди. Відзначається, що таке почуття недовіри стає ще сильнішим саме в аспекті не романтичних зв'язків. Тобто, люди бояться, що їх замінять, тому намагаються маніпулювати емоціями друзів та проводити з ними більше часу. Якщо ж маніпуляція – не найкращий вибір, то саме бажання стати кращим позитивно впливає на дружбу.
До слова, така поведінка має назву "охорона друга" і є не тільки у людей. Навіть у коней часто спостерігається таке явище, щоправда, проявляється у тому, що тварини починають кусати та штовхати тих, хто "краде" у них товаришів.
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