Що Covid-19 робить з волоссям: зірка серіалу "Всі жінки відьми" шокувала новим відео

Акторка Аліса Мілано, яка перехворіла на коронавірус показала, якими можуть бути наслідки навіть після лікування. Це справді серйозно!

47-річна акторка Аліса Мілано, яка прославилась завдяки знаменитим серіалам "Район Мелроуз" та "Всі жінки відьми", доволі активно веде свій профіль в соцмережі Instagram. Там зірка підіймає важливі соціальні теми, а також не боїться висловлювати свою думку. Тому не дивно, що за Алісою стежать майже 3 мільйони користувачів.

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Нещодавно акторка опинилась серед зірок, які перехворіли на коронавірус. Цей період був жахливим у житті Мілано, адже тест на Covid-19 лише з четвертого разу став позитивним. А весь цей час вона не могла нормально дихати, втратила можливість відчувати запахи, страждала від головного болю та різко схудла. Однак навіть після того, як їй вдалось вилікуватись, залишились деякі наслідки недуги. Саме їх Аліса показала на відео.

"Ось що Covid-19 робить з волоссям. Будь ласка, сприймайте це серйозно", - наголосила вона під роликом, на якому демонструє, як волосся випадає під час розчісування. До того ж, акторка додала тег #WearADamnMask (одягни бісову маску), нагадавши про базові правила карантину.

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