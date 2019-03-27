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Як брак сну впливає на любов до солодкого

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Як безсоння впливає на бажання з'їсти щось солодке - фото 1
Як безсоння впливає на бажання з'їсти щось солодке

Науковці пояснили, як пов'язані недосипання з бажанням з'їсти щось солодке. Це варто знати кожному, хто планує позбавитись солодощів у раціоні.

Американські дослідники дійшли до висновку, що хронічний брак нормального сну здатен зробити з будь-кого ласуна. Відомо, що недосип призводить до зменшення рівня енергії та погіршення настрою, однак він може стати причиною раптової любові до солодощів у великих кількостях.

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Це підтвердив експеримент від фахівців з Університету Мічигану, у рамках якого стежили за самопочуттям та сном 51 особи, які раніше не мали проблем зі безсонням.

Як безсоння впливає на бажання з'їсти щось солодке - фото 317114
Як безсоння впливає на бажання з'їсти щось солодке

Після того, як кожен проводив у ліжку певну кількість часу, піддослідні куштували 14-18 солодких напоїв, які мали розмістити за своїми вподобаннями. Виявилось, що ті, хто спав менше, обирали більш солодкі напої, аніж ті, хто нормально висипався.

Вважається, що безсоння впливає на смакові рецептори, адже у таких ситуація активізується зона мозку, яка викликає бажання з'їсти щось солоденьке. Також збільшується ймовірність того, що захочеться шкідливої та калорійної їжі, адже виробляється гормон стресу кортизол.

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Джерело: newsyou
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