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Як боротися з переїданням: 7 простих порад від дієтологині

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Ці поради допоможуть не переїдати - фото 1
Ці поради допоможуть не переїдати

Як не переїдати? Це питання особливо актуальне у свята, у дачний сезон і в період відпусток. Існують маленькі хитрощі, які допоможуть приборкати апетит. Ловіть їх, і не дякуйте.

Дієтологиня Ольга Безугла в інстаграмі озвучила 7 секретів, як не переїдати за столом. З їхньою допомогою можна буде не перейматися, що ви наберете зайве, смакуючи улюблені страви.

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1. Найперше і найважливіше правило – це регулярне харчування та правильна композиція тарілки. Баланс поживних речовин дозволить правильно та надовго наситити організм.

2. Не сідайте за стіл голодними. Пам'ятайте, що у будь-якому випадку у вас є ваш графік з базовими прийомами їжі.

3. Повільно та ретельно пережовуйте їжу. Запам'ятайте, "повільні їдці" з'їдають менше та швидше насичуються.

Як боротися з переїданням: 7 простих порад від дієтологині - фото 458654

4. Дотримуйтесь паузи між їжею. Це важливо для формування ситості, для травлення та для балансу показників вуглеводного обміну.

5. Враховуйте не тільки те, що з'їдаєте, а й те, що п'єте. Напої – це теж їжа! Особливо, це стосується соків, компотів, какао й алкоголю!

6. Якщо ви не можете обійтися без солодкого, то ідеально буде якщо ви подбали про те, що ваші ласощі були з серії "корисних" (з хорошим складом). Якщо все ж у вас мамині пляцки, то потрібно розуміти, що це страви з високим глікемічним індексом. Тому, знижуємо глікемічне навантаження завдяки прив'язці у порції білка і клітковини! Але не в перекус з чаєм.

Як боротися з переїданням: 7 простих порад від дієтологині - фото 458655

7. І, нарешті, найважливіше – постарайтеся святкові дні провести в максимальній фізичній активності. Не лежіть вдома, віддавши перевагу активному проведенню часу на повітрі.

Прислухайтеся до цих порад, щоб не набрати зайвого. З їхньою допомогою ви зможете тримати під контролем не лише свою вагу, а й параметри тіла.

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