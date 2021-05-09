Як боротися з переїданням: 7 простих порад від дієтологині

Як не переїдати? Це питання особливо актуальне у свята, у дачний сезон і в період відпусток. Існують маленькі хитрощі, які допоможуть приборкати апетит. Ловіть їх, і не дякуйте.

Дієтологиня Ольга Безугла в інстаграмі озвучила 7 секретів, як не переїдати за столом. З їхньою допомогою можна буде не перейматися, що ви наберете зайве, смакуючи улюблені страви.

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1. Найперше і найважливіше правило – це регулярне харчування та правильна композиція тарілки. Баланс поживних речовин дозволить правильно та надовго наситити організм.

2. Не сідайте за стіл голодними. Пам'ятайте, що у будь-якому випадку у вас є ваш графік з базовими прийомами їжі.

3. Повільно та ретельно пережовуйте їжу. Запам'ятайте, "повільні їдці" з'їдають менше та швидше насичуються.

4. Дотримуйтесь паузи між їжею. Це важливо для формування ситості, для травлення та для балансу показників вуглеводного обміну.

5. Враховуйте не тільки те, що з'їдаєте, а й те, що п'єте. Напої – це теж їжа! Особливо, це стосується соків, компотів, какао й алкоголю!

6. Якщо ви не можете обійтися без солодкого, то ідеально буде якщо ви подбали про те, що ваші ласощі були з серії "корисних" (з хорошим складом). Якщо все ж у вас мамині пляцки, то потрібно розуміти, що це страви з високим глікемічним індексом. Тому, знижуємо глікемічне навантаження завдяки прив'язці у порції білка і клітковини! Але не в перекус з чаєм.

7. І, нарешті, найважливіше – постарайтеся святкові дні провести в максимальній фізичній активності. Не лежіть вдома, віддавши перевагу активному проведенню часу на повітрі.

Прислухайтеся до цих порад, щоб не набрати зайвого. З їхньою допомогою ви зможете тримати під контролем не лише свою вагу, а й параметри тіла.

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