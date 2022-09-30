Як боротись зі стресом під час війни: лайфхаки від Олександри Заріцької з KAZKA

Заріцька розповіла, що їй допомагає впоратись зі стресом під час війни / instagram.com/kazka.band

З кожним місяцем війни стає все складніше підтримувати бойовий дух та не піддаватись негативним емоціям через злочини російських окупантів. Є чимало способів відновлювати моральний стан, тож своїми поділилась Олександра Заріцька.

30-річна співачка та фронтвумен KAZKA Олександра Заріцька активно веде профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в Україні та розповідає про діяльність гурту. Також тут дівчина ділиться різноманітними моментами з життя та власними роздумами. Нещодавно Олександра розповіла, як підтримує себе під час війни у дні, "коли здається, що портал в пекло відкритись десь зовсім недалеко".

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Зірка назвала 5 справ, які допомагають їм підтримувати свій психологічний стан. На першому місці опинився онлайн-детокс, тобто відмова від мережі.

Пару годин тиші дозволяють скласти думки до купи та зрозуміти, що мої тривоги впливають перш за все на мою працездатність. А я маю бути сильною, продовжувати робити те, що вмію якнайкраще, – пояснює вона.

Також Олександра обожнює робити макіяж, тому фарбується і це надихає її працювати та творити.

Я планую. Концерти, власні образи, прем‘єри, нові відеокліпи. Це дає мені змогу візуалізувати своє майбутнє та рухатись вперед. Найближчий осінній тур Північною Америкою ніби подарував мені нове дихання! Не можу дочекатись, – відзначає ще один пункт Заріцька.

У вільний час вона грає на приставці, що дозволяє їй перезарядитись. Окрему увагу співачка приділяє розмовам. Вона обговорює все, що її турбує, з прихильниками, з командою та з рідними. Таким чином їй вдається відпустити страхи та ризики, з якими сьогодні стикаються всі.

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