Фронтові будні: день Андрія Хливнюка на передовій показали у серії фото

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабної війни проміняв мікрофон на автомат та вступив до лав ЗСУ. А зараз артист виганяє російських окупантів з нашої землі за допомогою ударного дрона. Дивіться на фото, як проходить день музиканта на фронті.

Так, Андрій Хливнюк воює з російськими окупантами як пілот ударного дрона Punisher. А на сторінці гурту Бумбокс в Instagram з'явилися свіжі знімки, які зробив професійний фотограф під час виїзду групи Хливнюка на бойове завдання.

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На кадрах показаний той самий ударний дрон, яким вправно керує Хливнюк. А ще в об'єктив потрапило переховування в окопі, автомат, бойові побратими та автомобіль. Крім того, на фото можна побачити, як бійці ховаються від стеження ворога, а також поля бою.

Стас Гуренко з'їздив до хлопців та привіз цікаві фотографії. До речі, біла "пташка" на фото – той самий Punishe, – йдеться у підписі до фото.

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